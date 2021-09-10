Об этом сообщил сегодня, 10 сентября, на брифинге заместитель начальника ДЧС Азамат ОРИМБАЕВ. Кроме 9 пляжей, которые считаются официальными, в список добавили 14 мест. 9 сентября документ согласовали с министерством юстиции.

Азамат Оримбаев: «Собственники баз отдыха отказываются создавать оборудованные места для купания на своей территории» / Фото Андрея СКИБЫ

К следующему купальному сезону все 23 официальных места для купания будут готовы принять отдыхающих.

- Проблема в том, что собственники некоторых баз отдыха отказываются создавать оборудованные места для купания на своей территории, - отметил Оримбаев - Законодательно владельцы баз отдыха не обязаны создавать официальное место для купания, поэтому после несчастных случаев они могут сказать, что запрещали людям купаться, но те нарушили это требование.

Он пояснил, что все официальные места для купания требуется привести в соответствие с приказом МВД - дно водоема перед купальным сезоном должно быть исследовано водолазами ДЧС, должны быть установлены буйки, организовано дежурство медработников.

В 2021 году во время купального сезона на водоемах области утонули 17 человек (на 20 меньше, чем в 2020 году), причем все несчастные случаи произошли на необорудованных местах, где купаться запрещено.

- Каждый третий утонувший из взрослых, по результатам судмедэкспертизы, находился в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее количество утонувших зарегистрировано на водоемах, расположенных на территории Костаная (6 утонувших) и Костанайского района (утонули 4 человека), - уточнил Оримбаев. - А вот число случаев гибели несовершеннолетних в этом году, к сожалению, увеличилось на 25%. Основные причины: купание без присмотра взрослых, а также купание в необорудованных местах и отсутствие навыков плавания.

Многие жители области отдыхают на берегу Каратомарского водохранилища, поэтому ДЧС по выходным дням отправлял в эти места дополнительные мобильные группы спасателей. Это позволило спасти 18 человек, которые тонули.

- Для предотвращения таких несчастных случаев были созданы мобильные группы, в состав которых вошли сотрудники органов гражданской защиты, сотрудники МПС, а также представители МИО, - отметил Оримбаев. - Нами проводились рейды в необорудованных и запрещенных для купания местах, в итоге к административной ответственности было привлечено 119 лиц. Они оштрафованы на общую сумму 488 тысяч тенге.

Журналисты напомнили, что 25 мая на озере «Тарелочка» (микрорайон Аэропорт) утонул школьник, и спросили какие меры были предприняты после этого несчастного случая. Оримбаев ответил - на момент ЧП на озере проводили строительно-монтажные работы, после этого был установлен запрещающий знак, территорию возле водоема патрулировали сотрудники полиции, несчастных случаем больше не было.

В связи с открытием сезона охоты заместитель начальника ДЧС порекомендовал рыбакам и охотникам перед выездом необходимо оповестить об этом близких родственников, сообщить, на какой именно водоем они выезжают, с собой иметь теплые вещи, спасательные жилеты и соблюдать все меры безопасности на воде.

Список пляжей, включая запланированные к открытию



№ п/п Наименование водного объекта Места массового отдыха 1. Водоем, Алтынсаринский район Детский оздоровительный лагерь «Светофор» ТОО «Балдаурен 2016» 2. Водоем, Алтынсаринский район ТОО «Санаторий «Сосновый бор» 3. Водоем, Алтынсаринский район База отдыха ТОО «Селена 2010» 4. Водоем, Алтынсаринский район ТОО «Джайляу КЗ» 5. Каратомарское водохранилище, район Б. Майлина БО «Золотая рыбка» ТОО «АМИД» 6. Каратомарское водохранилище, район Б. Майлина Турбаза «Спутник» АО «ССГПО» 7. Каратомарское водохранилище, район Б. Майлина Турбаза «Атлант» АО «ССГПО» 8. Каратомарское водохранилище, район Б. Майлина Турбаза «Аметист» АО «ССГПО» 9. Каратомарское водохранилище, район Б. Майлина Турбаза «Нептун» АО «ССГПО» 10. Каратомарское водохранилище, район Б. Майлина Турбаза «Сокол» АО «ССГПО» 11. Каратомарское водохранилище, район Б. Майлина Турбаза «Волна» АО «ССГПО» 12. Каратомарское водохранилище, район Б. Майлина ТОО «Турбаза «Дружба» 13. Каратомарское водохранилище, район Б. Майлина Турбаза «Параллель» ТОО «Рахат-2018» 14. Водоем, Житикаринский район Городской пляж, г. Житикара 15. Река Тогузак, Карабалыкский район Пляж, 300 м. от п. Карабалык 16. Река Тогузак, Карабалыкский район КГУ «ДОЛ «Достык» отдела образования Карабалыского района 17. Р. Тобол, Костанайский район Кафе «Пристань» ИП «Отрощенко В.А.», Заречное 18. Искусственный водоем, Костанайский район КГУ «Костанайская специальная школа для детей с особыми образовательными потребностями» УЗАКО, Тобыл 19. Р. Тобол, Костанайский район Правый берег р. Тобол 20. Р. Тобол, г. Костанай Зона отдыха «Мохито» ИП «Турсунов М.М.», Гашека 1Г 21. Р. Тобол, г. Костанай Зона отдыха «Ак Шанырак» ИП «Байжанова С.А.» 22. Р. Тобол, г. Костанай Городской пляж 23. Р. Тобол, г. Лисаковск Городской пляж

*запланированные пляжи выделены жирным