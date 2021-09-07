Его нашли в тот же день. Напавший мужчина - 34-летний житель областного центра. Он ранее был судим. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области на своей странице в Facebook.

Фото очевидца

Напомним, нападение произошло вчера, 6 сентября около гостиницы "Достык" на ул. Киевской. Женщина шла домой с работы, когда на нее напал неизвестный с ножом.

- Для задержания подозреваемого была создана оперативно-следственная группа из числа сотрудников ДП Костанайской области и Управления полиции города Костаная. В этот же день в северной части города был задержан 34-летний мужчина, ранее судимый за совершение имущественных преступлений и убийство. Подозреваемый дал признательные показания, - сообщает пресс-служба полиции.

Что послужило мотивом выясняется. Задержанный водворен в ИВС Костаная. Проводятся следственные действия.