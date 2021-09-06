Полиция уже ведет розыск подозреваемого, который нанес ножевое ранение 50-летней женщине, сегодня около 13.00 возле гостиницы "Достык" на ул. Киевской.

Фото очевидца

Фото с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели.

- Прохожие говорили, что была кража. А другие говорят, что видели кровь якобы кого-то порезали. Место происшествия огорожено красной лентой, - сообщил "НГ" прохожий.



Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, женщина возвращалась с работы домой, когда на нее напал неизвестный с ножом. Потерпевшая была доставлена в больницу с непроникающим ранением в области шеи. Очевидцы сообщили полиции приметы подозреваемого, который скрылся с места преступления.

- Это мужчина, европеец, примерно 40 лет, одет в красный спортивный костюм, на голове черная кепка, очки. Рост подозреваемого около 180 см. Всем кому что-либо известно о его местонахождении полиция просит сообщить по телефону 102, - сообщили в ДП.

Начато досудебное производство, предусмотренное статьей «Покушение на убийство». На розыск подозреваемого ориентированы все наряды полиции.