Приговор до делу гражданских супругов Юрия ДОРОНИНА и Ирины БУРИНСКОЙ в СМУС Костанайской области вынесли сегодня, 7 сентября. Доронин признан виновным в кражах, избиениях и убийстве, Буринская — в кражах, избиениях и сокрытии убийства. Прения по этому делу прошли 6 сентября.

Согласно материалам дела, гражданские супруги в январе этого года избили и обокрали свою знакомую Марину Исмаилову, с которой вместе пили. Из ее квартиры они вынесли сотовый телефон, серебряные сережки, два кольца и две банковские карты. В феврале этого года Доронин задушил свою знакомую Валентину Жаркову, с которой сначала вместе пил, а потом решил украсть у нее телевизор стоимостью 70 000 тенге. Во время кражи Жаркова проснулась, поэтому Доронин ее убил, применив удушающий прием. Телевизор он в итоге отдал в залог соседу за 3000 тенге. Все это происходило на глазах Буринской, которая не сообщила полиции об убийстве, за что и получила срок.

- Вина подсудимых полностью доказана, в связи с чем Доронину назначить 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности (строгий режим), - огласил приговор судья Кушербай АКШАЛОВ. - Взыскать с Доронина в пользу потерпевшей Жарковой 5 млн тенге в качестве морального вреда. Назначить Доронину лечение у психиатра от психических и поведенческих расстройств. Буринской назначить 6 лет лишения свободы, присоединить к этому сроку неотбытое наказание по приговору от 12 ноября 2020 года. И окончательно назначить 6 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности (общий режим).

При разъяснении приговора судья отметил, что при назначении наказания как смягчающее обстоятельство было расценено частичное признание своей вины подсудимыми. Доронин и Буринская сообщили, что приговор им понятен, но потребовали видеофиксацию судебного процесса и заявили, что планируют подавать апелляционную жалобу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Кадры из видео