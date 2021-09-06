Уголовное дело по обвинению гражданских супругов Юрия ДОРОНИНА и Ирины БУРИНСКОЙ слушается в СМУС Костанайской области уже полтора месяца. Пару обвиняют в кражах, избиениях своих знакомых, умышленном убийстве и его сокрытии. Сегодня, 6 сентября, по этому делу прошли прения.

Ирина Буринская и Юрий Доронин (внизу)

Согласно фабуле дела, Доронин и Буринская в январе этого года пили вместе со своей знакомой Мариной Исмаиловой. Пили много и долго, после чего избили свою собутыльницу и украли ее личные вещи.

Вторая большая пьянка у парочки случилась спустя чуть больше месяца — 20 февраля. На этот раз Доронин и Буринская пили у другой своей знакомой, Валентины Жарковой. Выпили настолько много, что хозяйка квартира попросту отрубилась, а гости в это время решили украсть телевизор. Но когда пытались отсоединить провод от розетки, Жаркова проснулась и начала возмущаться. Тогда Доронин сначала избил ее руками и ногам, а потом обхватил двумя руками за шею и задушил. Вместе с Буринской они взяли телевизор и продали его соседу за 3000 тенге. Точнее, как выяснилось в суде, оставили в залог.

- Деньги подсудимым нужны были, чтобы оплатить такси, - пояснил в прениях государственный обвинитель Дюйсен ШАКИРОВ. - Подсудимые на досудебной стадии признали свою вину, но в суде отказались от показаний, заявив, что они были даны под давлением следователей. В связи с чем сейчас проводится служебная проверка, однако она не мешает продолжению суда. Доводы о том, что Исмаилову избили якобы из-за того, что она пригрозила похитить ребенка Буринской, не нашли подтверждения в суде. Как и доводы о том, что Доронин применил удушающий прием против Жарковой. Это было умышленное убийство с целью завладения чужим имуществом. После убийства подсудимые спокойно пошли предлагать телевизор марки Филипс с пультом соседу. Смягчающих вину обстоятельств не обнаружено. В связи с чем прошу приговорить Доронина к 25 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгий режим), Буринскую — к 7 годам лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим).

Адвокат Доронина Батен ХАСЕНОВА сообщила: ее подзащитный признался, что «лишил жизни человека, но без умысла убивать». Она рассказала, что Юрий Доронин вырос в интернате, без отца, мать похоронил, когда ему было 15 лет. В 18 лет уже совершил первое правонарушение.

- В свои 37 лет, когда в ноябре 2020 года вышел по УДО, наконец-то хотел начать новую жизнь, - пояснила Хасенова. - Убивать Жаркову Доронин не хотел, а просто применил удушающий прием дзюдоиста. Подсудимый в молодости занимался дзюдо и боксом и хорошо овладел этими приемами. Он не ожидал, что убьет Жаркову. Умысла украсть телевизора тоже не было, он появился уже после применения удушающего приема, когда подсудимый понял, что ему нечем заплатить за такси. В связи с чем считаю, что статью об умышленном убийстве нужно переквалифицировать на статью об убийстве по неосторожности.

Этой же версии в прениях придерживался и сам подсудимый. Он заявил, что не согласен с квалификацией своего преступления. Вину в убийстве признает, но не в умышленном, а не в преднамеренном.

- Я прошу прощения у дочери Жарковой и стою сейчас перед ней на коленях, - сказал подсудимый и, направив на себя видеокамеру, встал на колени. - Умысла убивать у меня не было. Я очень много тренировался, выучился приемам. Хотел ее просто вырубить, думал, она уснула от моего приема. Я этого не ожидал. Когда спохватился, что она мертва, пытался откачать, но было поздно. Мне нужно было как-то выбраться из квартиры, позвонил в такси, по карте оплату не принимают, наличных денег не было, пришлось забрать телевизор и отдать его в залог соседу. Если бы сейчас можно было воскресить Жаркову, я бы свою жизнь за это отдал!

Адвокат Буринской также просила переквалифицировать ей статью и учесть отрицательную характеристику потерпевшей Исмаиловой.

- Конечно, прошу у нее прощения, - заявила сама подсудимая Ирина Буринская. - Но думаю, на моем месте так поступила бы любая мать, когда ей говорят, что хотят украсть ее ребенка...

В последнем слове Буринская и вовсе расплакалась, не могла вымолвить ни слова, а Доронин еще раз встал на колени, попросил прощения и просил не ломать ему жизнь. Приговор по этому делу огласят завтра, 7 сентября.

Кадр из видео