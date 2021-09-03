За полгода на предприятии ТОО "Poultry Agro" произвели 6 000 тонн птицы. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", на брифинге в РСК сегодня, 3 сентября, сообщил руководитель управления предпринимательства акимата Костанайской области Олжас САПАРБЕКОВ.

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- Проектная мощность восстановленной птицефабрики составляет 12 000 тонн куриного мяса в год. Забой птицы, произведенный за полгода, составил, по данным владельца фабрики, 6 000 т, - сообщил Сапарбеков. - Хочу сказать, что инициатор проекта (ТОО "Poultry Agro", директор Кайрат Маишев - «НГ») планирует расширять производство и увеличивать мощности.

Сапарбеков добавил, что продукцию бывшей Комсомольской птицефабрики реализуют в торговых сетях Казахстана и России. Корреспонденты "НГ" смогли найти информацию о бройлерах "Коко" пока только на сайте ТЦ "Меркурий" в Рудном.

Напомним, что Комсомольская птицефабрика простаивала с 2012 года. В декабре 2020 года директор ТОО "Poultry Agro" Кайрат Маишев заявлял на брифинге , что в проекте модернизации фабрики приняли участие 5 организаций, в том СПК «Тобол», фонд «Даму». На первом этапе планировалось на восстановленном предприятии в год произвести 5,5 тыс тонн куриного мяса.