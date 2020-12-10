О том, как идет восстановление предприятия, которое простаивает с 2012 года, рассказал сегодня, 10 декабря, на брифинге генеральный директор ТОО «Poultry-Agro” Кайрат Маишев. Фабрике много раз пытались найти инвесторов, но дело тормозили долгие судебные споры по поводу имущества.

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Сейчас, по словам Маишева, в проекте по модернизации фабрики с поэтапным расширением производства до 20 000 т курятины в год пять участников: названное ТОО, СПК «Тобол», Народный банк Казахстана, фонд «Даму» и АО «КазАгроФинанс». На предприятии идут ремонтно-восстановительные работы, которые производятся как в цехах, так и на коммуникациях.

- Планируем, что 2 февраля 2021 года будет заложено яйцо на инкубирование, 12 апреля произведем первый забой птицы, - сказал директор ТОО "Poultry-Agro”. - Объем производства на первом этапе - 5,5 тыс. т куриного мяса в год.

На вопросы “НГ" о том, разрешены ли все судебные споры, касающиеся имущественного комплекса птицефабрики, он ответил, что ТОО "Poultry-Agro” заключило сделку с АО "КазАгроФинанс", никаких притязаний со стороны третьих лиц нет.