Знание государственного языка для устройства на госслужбу в Казахстане может стать обязательным. С такой инициативой выступило Агентство по делам государственной службы, передает Tengrinews.kz.

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Соответствующий пункт опубликован на портале "Открытые НПА" в консультативном документе регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".

"В целях расширения применения казахского языка в государственных органах полагаем возможным установление порога на знание госязыка для поступления на госслужбу", - говорится в документе.

Ведомство также отмечает, что система работы государственной службы связана с процессами общественных отношений.

"Динамика развития казахско-русского билингвизма в обществе также не может не оказать своего влияния на требования, предъявляемые к государственным служащим", - подчеркивает агентство.

Напомним, что 1 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана призвал казахстанцев учить государственный язык и назвал развитие казахского языка одним из приоритетных направлений государственной политики. При этом Глава государства напомнил и об официальном статусе русского языка в государстве, использованию которого "препятствовать нельзя".