Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
1 сентября 2021, 13:13 | Государство
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя", - сказал Президент, озвучивая Послание народу страны.
"Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено", - добавил Президент.
Президент призвал всех казахстанцев учить казахский язык. "Это главный признак патриотизма. При этом, если наша молодежь в совершенстве владеет другими языками, в том числе русским, она не проиграет", - подчеркнул Токаев.
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