Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя", - сказал Президент, озвучивая Послание народу страны.

"Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено", - добавил Президент.

Он отметил, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики. "В целом расширяется сфера применения государственного языка. Это закономерное явление, главная тенденция жизни", - рассказал Глава государства.

Президент призвал всех казахстанцев учить казахский язык. "Это главный признак патриотизма. При этом, если наша молодежь в совершенстве владеет другими языками, в том числе русским, она не проиграет", - подчеркнул Токаев.