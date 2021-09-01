В гимназию им. Горького сегодня, 1 сентября, пришли 166 первоклассников. Уже в 9:40 они выстроились перед школой, чтобы услышать свой первый звонок. Из-за погоды характерной чертой этого Дня знаний стали не только маски на каждом первокласснике, но и зонтики.

Торжественная линейка прошла лаконично и заняла не более 10 минут.

Новым гимназистам показали пару танцевальных номеров с участием ростовых кукол, ученики спели гимн Казахстана, выступила директор гимназии Ирина ШУШПАНОВА. Она же дала первый звонок.

- В прошлом году первоклассники привыкли к санитарным требованиям и научились ходить строго по разметке в раздевалку и в столовую, а когда через полгода пришли старшие классы, им сложнее было привыкать к новым правилам, - рассказала "НГ" директор. - В новом учебном году будет легче их приучить соблюдать правила, дети помнят их с прошлого года. У нас будет шесть первых классов. Мы подготовили рециркуляторы в классах и столовой, есть все дезинфецирующие средства. Выходим в полном штатном объёме, учимся в две смены. У нас большая школа, есть гимназический компонент. Поэтому с 1 по 6 классы будут учиться 5 дней, а остальные 6 дней.

Для первоклассников в школе прошел классный час, где учителя знакомили будущих одноклассников, раздавали им буквари и бейджики с именами. В этом году классные часы посвятили 30-летию Независимости РК и 180-летию Ыбрая Алтынсарина.

- У меня в классе 28 детей, - рассказывает классный руководитель 1 "Б" класса Ирина БЕЛИЦКАЯ. - Ребят очень ждали. Каждый новый поток - это новая жизнь. Мы рады обучению в традиционном формате, хотя начальные классы и в прошлом году учились очно. Мне придётся привыкать работать с целым классом, а не по подгруппам, как в прошлом году. Но, думаю, мы справимся.

В гимназии им. Горького празднование Дня знаний имеет свою традицию. Ежегодно всех первоклассников собирали в актовом зале и специально для них выступал школьный театр "Петрушка". В этом году, чтобы не нарушить традицию, артистам придется отыграть спектакль 6 раз подряд, для каждого класса отдельно.

Пока дети знакомились с первым учителем, на улице их ждали родители.

- Утром сын Инсар проснулся с хорошим настроением, собрался сам, - рассказала Сауле КОНКАБАЕВА. - Он всё прекрасно знает о школе. Спрашивал только, какие будут уроки, сколько предметов. Переживал, когда сдавал вступительные экзамены, было много вопросов по логике, математике и русскому языку. Сегодня я ему сказала, чтобы он не волновался и шёл вперёд. За плохие оценки обещали не ругать, надеясь, что он будет учиться на отлично.

- Сына Рубена собирали всей семьёй, дружно и весело, - добавляет Гаяне АВЕТИСЯН. - Надеемся на хороший учебный год, чтобы всё было без пандемии и проблем. Сын сегодня волновался, но мы рядом. Всё равно он рад, у него скоро появятся новые друзья и он привыкнет к школе.

Всего в Костанайской области в первый класс пошли 12 000 первоклассников, а общее число школьников превышает 110 000. Для них вернули уроки по 45 минут вместо 40 и сохранили требования по школьной форме и соблюдению масочного режима во время занятий. Подробнее, как будут учиться школьники в этом году читайте здесь.

Фото Ксении РЕБИК