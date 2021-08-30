В новом учебном году школы будут работать в штатном формате, а длительность уроков вновь вернут с 40 до 45 минут. Об этом на брифинге в РСК сообщила руководитель управления образования акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА.

В этом году в школы Костанайской области пойдут учиться 12 000 первоклассников. Для них проведут торжественные линейки. На них детям раздадут буквари. Для остальных школьников 1-го сентября проведут только классный час, который посвятят 30-летию независимости Казахстана и 180-летию просветителя Ыбрая Алтынсарина. Всего же в школах области будут обучаться больше 110 000 детей.

- Хотелось бы остановиться на изменениях в новом учебном году, прежде всего время одного урока будет составлять не 40, а 45 минут, - сообщила Байменова. – Этот вопрос обсуждался в министерстве образования. Сохраняется 5-дневная учебная неделя, но в случае, если в организации учебного процесса возникают сложности с соблюдением санитарных норм, это касается больших городских школ, то возможен переход на 6-дневную неделю. Я недавно встречалась с директорами крупных школ, обсуждали этот вопрос. Думаю,начальные классы будут учиться 5 дней, а начиная с 7-го или 8-го класса, часть предметов перенесут на субботу. Эти же школы могут перевести некоторые предметы в дистанционный формат. Что и как переносить в онлайн будут решать директора.

Байменова отметила, что требования по школьной форме будут сохранены. Но если родители не могут ее приобрести, то разрешается приходить на занятия в классическом деловом стиле.

- По санитарным нормам нами приняты все возможные меры, закуплены дезинфицирующие средства, на это из бюджета выделено порядка 105 млн тенге, - добавила руководитель управления образования. – Сотрудники школ, детских садов и колледжей 100% вакцинированы. Педагогов и родителей будут пускать в организации образования по приложению «Ашык». Как и в прошлом году, утром на входе в школу будут дежурить и осматривать учеников медработники. Будет организован скользящий график, то есть у разных классов будет разное начало занятий и перемен. Ученики начального, основного и среднего звена будут разделены. Требование по принципу «один класс – один кабинет» сохраняется. Исключения будут составлять спецпредметы, как химия, физика и биология. В одном классе или группе детсада наполняемость не должна превышать 25 человек.

Требование по ношению масок во время занятий сохраняется. Их можно будет снять только во время обеда или урока физкультуры.

Отвечая на вопросы из соцсетей о желании родителей оставить детей на онлайн-обучении, Байменова уточнила, что родители могут написать заявление и перевести ребенка на дистанционное обучение, но сделать это можно только в исключительных случаях, когда ребенок имеет противопоказания. При этом СОР и СОЧ они будут писать в стенах школы.