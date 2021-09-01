31 августа «НГ» опросила 10 человек, у которых 24 августа при оплате проезда в в автобусах с банковских карт утекли лишние деньги. Из опрошенных вернули деньги шестерым.

24 августа у многих костанайцев оплативших за проезд в автобусах произошли некорретные списания со счетов / Скриншот жительницы Костаная Зарины

Сообщения о сбое в системе безналичной оплаты в общественном транспорте поступали и в редакцию «НГ», и особенно много в Instagam-аккаунт. Десятки костанайцев сообщали, что на разных маршрутах за одну поездку с их карточек несколько раз списывали деньги за проезд.

24 августа жительница Костаная Юлия ехала с автобусной остановки «Детский мир» до «Большевички» на автобусе маршрута № 38. Оплачивала проезд картой «Kaspi Gold».

- С меня сняли 4 раза по 80 тг! Это я заметила уже выйдя из автобуса. Позвонила в ТОО «Alem Pay», мне ответили, что проблема со стороны банка, ожидайте 3-4 дня. В банк, по номеру 9999 я так и не дозвонилась. Вечером, в 11-ом часу, ушли еще 80 тг. Я заблокировала карту. Прошла неделя, денег так и нет. В «Alem Pay» дозвониться не могу, - рассказала «НГ» Юлия.

Похожая ситуация и у костанайца Евгения.

- Я ехал на работу, оплачивал проезд картой. В течение дня совершал поездки и понял, что списалась сумма, как будто я заплатил за 16 человек! Вечером мне пришло SMS-сообщение, что с карты еще два раза сняли деньги. Я подумал, что сообщение ошибочное, проверил счет - нет, деньги и вправду сняли, - рассказал он.

Вечером уже 25 августа у него произошло еще одно списание с карты. По его словам, всего за два дня с его счета сняли 1520 тенге (как будто он проехал 19 раз). Мужчина позвонил в ТОО«Alem Pay», деньги обещали вернуть на этой неделе.

- 31 августа я им позвонил, сказали, что слишком много обращений и нужно подождать своей очереди. Деньги обещали вернуть на карту, - добавил Евгений.

У жительницы Костаная Зарины со счета списали 320 тенге, когда она ехала в автобусе маршрута № 27.

- Минут через 5 после списания, я набрала номер ТОО «Alem Pay», сотрудники требовали секретное слово от карты. Сказали, что выписку нужно брать с банка и т.д и решила, что больше денег потрачу на проезд и времени, - рассказала Зарина.

Похожая ситуация 24 августа произошла и у жительницы Костаная Айгерим, которая в тот день ехала на автобусе 27-го маршрута. При оплате у нее также произошло 4 списания со счета одновременно.

- Когда я уже вышла из автобуса, каждую минуту с моего счета списывались деньги! Я никуда не звонила, просто не знаю, куда обращаться в таких случаях. Но водитель автобуса сказал, что деньги должны вернуть. Списалось в итоге 1760 тг, это как за 22 поездки! Списания шли, пока я не перекинула деньги на другой счет, - рассказала пассажирка.

24 августа «НГ» направила официальное письмо в ТОО «Alem Pay» с просьбой сообщить, когда всем пострадавшим от технического сбоя костанайцам вернут списанные деньги. В ответ молчание. Сегодня корреспондент «НГ» попытался дозвониться до сотрудника ТОО и его руководителя Сагадата Ниязбаева, но телефоны были отключены. Между тем, из всех, упомянутых в этой информации пассажиров, на сегодня деньги вернули только Юлии.