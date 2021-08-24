Сообщения о сбое в системе безналичной оплаты в общественном транспорте начали поступать в редакцию "НГ" сегодня, 24 августа, примерно с 13 часов. Десятки читателей сообщают, что на разных маршрутах за одну поездку с их карточек несколько раз списывали деньги за проезд.

- Здравствуйте, у меня сегодня за одну поездку деньги сняли 4 раза, - рассказал один из читателей. - Дозвонились до офиса (компании AlemPay, которая обслуживает костанайские пос-терминалы - "НГ"), требуют выписку привезти. Да кто будет ездить за копейками к ним в офис? Как взяли у нас деньги, пусть так и возвращают удалённо!

- Ехала сегодня на автобусе маршрута № 101, оплачивала проезд через Kaspi, - сообщает Надежда. - Валидатор не пищал, водитель говорил, что оплата не проходит. Я ему показала, что оплата списывается. В итоге списали с карты 600 тенге. Я многодетная мать и для меня каждый тенге не будет лишним.

В отделе ЖКХ акимата Костаная "НГ" подтвердили, что произошел системный сбой, но от дальнейших комментариев воздержались.

В ТОО "AlemPay" также обещали предоставить комментарий позже, "так как в их офисе собрались люди, которых нужно срочно обслужить".

Сейчас данные о пострадавших от сбоя костанайцах принимают в ТОО "AlemPay" и ситуационном центре iKomek.