С 28 по 30 августа в Санкт-Петербурге на «Nova Arena» прошёл турнир «Northwest Russian Open Championship» В выявлении лучших джитсеров принял участие и стал чемпионом спортсмен команды Qazaq Batyry Qostanay Герман ДЕККЕР.

Герман Деккер стал чемпионом в двух весовых категориях

- В одной из победных схваток провёл болевой приём «треугольник», другую выиграл со счётом 17:0, - поделился впечатлениями обладатель золотой медали в весовой категории до 85 кг.

Но на этом завоевание Питера не закончилось. Герман выступил в абсолютной весовой категории, убедительно доказав, что и в ней является лучшим. Деккер забрал второе золото престижных соревнований.

Герман выиграл престижный турнир ACB по джиу-джитсу

В абсолютном весе костанаец выиграл 3 схватки и все досрочно. Тренируется восемнадцатилетний Герман Деккер под руководством старшего тренера Костанайской области по джиу-джитсу и грэпплингу UWW Мурата Бермухамбетова. Спортсмен закончил костанайскую гимназию имени Горького, в настоящее время является студентом второго курса Политехнического университета имени Петра Великого в Санкт-Петербурге. Напомним, что совсем недавно Деккер стал чемпионом мира по грэпплингу UWW, представляя сборную Казахстана в Уфе.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области