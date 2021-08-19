Чемпионат мира по спортивной борьбе, или, как её еще называют, борьбе без ограничений проходил с 11 по 17 августа в Уфе - столице Башкирии. В составе сборной Казахстана было семь представителей Костанайской области, шестеро из них завоевали медали разного достоинства.

Костанайцы в составе сборной РК на чемпионате мира

- В финальной схватке я встретился с земляком из Казахстана, провёл болевой рычаг локтя, - рассказал чемпион мира по грэпплингу ги (в кимоно) среди юниоров Герман ДЕККЕР.

Герман Деккер - чемпион мира по грэпплингу ги среди юниоров

В категории но ги (без кимоно) Герман удостоился серебра, он является воспитанником мастера спорта международного класса, старшего тренера Костанайской области по грэпплингу Мурата БЕРМУХАМБЕТОВА.

Алдияр Серик - чемпион мира среди кадетов

Еще одним безоговорочным триумфатором от нашей области стал Алдияр Серик - среди кадетов в категории 76 кг он взял золото в двух категориях, как в «куртке», так и без.

Алдияр Серик (в красном)

Максат Сарсекеев (в красном) в схватке против борца из Испании

Эффектные схватки показали Максат Сарсекеев и Меиржан Сабигин. Сарсекеев получил серебро среди юниоров в разделе но ги в весовой категории 66 кг, а в кимоно Максат стал обладателем бронзы. Сабигин в этой же возрастной категории, но в весе до 130 кг, выиграл бронзу в категории ги.

Меиржан Сабигин выиграл бронзу в разделе ги (в кимоно)

Результативную борьбу продемонстрировали братья Али Бекиш и Малик Бекиш среди юниоров в весе до 71 кг, Али получил бронзу в ги, Малик также встал на пьедестал третьего места, но уже в разделе но ги.

Серебро и бронзу среди юниоров в 85 кг принес сборной Казахстана Рамазан Абдрахимов: в кимоно костанаец стал вторым, в но ги третьим.

Мурат Бермухамбетов, старший тренер Костанайской области по грэпплингу

- Сборная Казахстана заняла 2 командное место в медальном зачёте, в общем зачёте у нас 62 медали. Мы очень рады, что наша сборная внесла свой вклад, - подчеркнул руководитель Ассоциации боевых искусств по Костанайской области Мурат Бермухамбетов

Общекомандное первое место заняла Россия, серебро у Казахстана и тройку замкнула Испания.

Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области