Первый заместитель Министра обороны РК - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РК Мурат Бектанов назначен министром обороны Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.





Мурат Бектанов. Фото:gov.kz

"Назначить Бектанова Мурата Карибаевича Министром обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Бектанов Мурат Карибаевич родился 18 сентября 1965 года в селе Соколовка Северо-Казахстанской области.

В 1989-1997 годах служил командиром мотострелкового взвода, командиром десантно-штурмового взвода, начальником разведки десантно-штурмового батальона, командиром взвода, роты курсантов Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища.

В 1997-1998 годах служил в качестве начальника штаба - заместителя командира МСБ, затем офицера департамента боевой подготовки Министерства обороны.

В 2000 году вошел в Генштаб Вооруженных Сил как старший офицер департамента оперативного планирования, в 2005 году назначен слушателем Военной академии Генштаба.

В 2007-2013 годах работал заместителем начальника департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов МО, а позже начальником департамента.

В 2013-2016 годах служил командующим войсками регионального командования "Восток" Республики Казахстан, в 2016 году назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил. С апреля 2019 года являлся первым заместителем Министра обороны РК - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РК

Напомним, прежний министр оборон Нурлан Ермекбаев написал рапорт об отстваке, президент Касым-Жомарт Токаев ее принял.