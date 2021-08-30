Ильин весьма осторожно, но всё же дал понять: Минобороны информировало пожарных о том, что на горящем складе нет ничего взрывоопасного. Об этом сообщает Informburo.kz со ссылкой на информационную службу Aibat.

"На данном складе было подтверждено, что происходит процесс горения в складе, где находятся тротиловые шашки. Поэтому по всем параметрам, инструкциям, которые существуют, в том числе в Министерстве обороны, они хранились без детонаторов и не представляли угрозу взрыва. Что послужило в конечном итоге детонацией этого количества тротила, как раз и выясняется следственными органами", – сказал министр.

При этом Ильин не согласился с тем, что якобы военные, обманув пожарных, бежали с места происшествия.

"Среди погибших есть и сотрудники и Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, поэтому, я хочу сказать, что каждый на своем месте выполнял свой служебный долг", – подчеркнул глава МЧС.

Ранее журналист Ирина Советжанкызы разместила в Facebook видео, на котором раненый пожарный по имени Алмаз рассказывает, что его и его коллег дезинформировали по поводу взрывоопасности горящего объекта.

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Как позже заявил заместитель командира войсковой части 28349 подполковник Руслан Джилкибаев, инженерные боеприпасы не представляли взрывоопасности, поэтому Минобороны и не проводило эвакуацию, а тушило пожар с привлечением спасателей МЧС.

"Инженерные боеприпасы, находившиеся в загоревшемся хранилище, по их техническим характеристикам не должны были взорваться. Поэтому пожарной командой воинской части было принято решение осуществлять локализацию возгорания, и были привлечены пожарные расчеты ДПС", – сказал он.

По его словам, причины взрывов должна установить комиссия, куда включены квалифицированные эксперты.

Пожарная команда воинской части с первых минут приступила к тушению пожара. Остальной личный состав помогал эвакуации жителей близлежащих домов, был привлечен для оцепления района происшествия, усиления охраны других объектов воинской части. Все военнослужащие части – около 100 человек – были привлечены к этим работам.

Напомним, 26 августа около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, загорелся склад, произошло несколько взрывов. В результате 15 человек погибли, 98 пострадали.