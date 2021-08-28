Руководитель отдела ЖКХ района Б. Майлина Дюйсен ТОБЫЛБАЕВ в прямом эфире обратился к жителям села Айет и сообщил, что очистку питьевой воды местным жителям придется ждать до октября. Сложности возникли из-за "большого объёма потребляемой воды" и чиновник надеется, что осенью они смогут постепенно почистить резервуары.

Дюсен Тобылбаев (справа)

Выступление Тобылбаева стало прямой реакцией на встречу с местными жителями, которая состоялась 5 августа в местном ДК. Тогда жители жаловались на качество воды и просили местные власти принять меры.

- Хочу проинформировать жителей села Айет о той работе, которую мы проведем, чтобы минимизировать эту ржавую воду, которая носит непостоянный характер, но все же присутствует, - сказал Тобылбаев. - Мы изучали этот вопрос. Мы хотим помыть в октябре, в конце сентября ёмкости с питьевой водой. Сейчас это сделать не получается, потому что большой расход воды. Мы не можем остановить использование даже одной ёмкости, потому что для населения села не будет хватать воды. В конце сентября, когда потребление сократится, мы будем по очереди останавливать ёмкости, ещё раз возьмём анализы, посмотрим что там внутри творится. В случае необходимости, эта мера согласована с акимом района, будем приобретать дополнительные фильтры. Не в этом году, конечно, потому что бюджет свёрнут. Хотя в проекте фильтров нет, мы с проектировщиками разговаривали, они говорят, что нынешних (мер очистки - "НГ") достаточно.

По словам руководителя отдела ЖКХ, если дополнительные фильтры не помогут, то хлораторные установки могут заменить на ультрозвуковые. Другая мера, при необходимости, покупка частотников, которые помогут запускать двигатели насосной станции плавно.

- Когда происходит авария, свет отключается, двигатели запускаются заново и происходит бурление воды, - отметил Тобылбаев. - Мы хотим понять в каких местах происходит это бурление (по мнению Тобылбаева, именно оно поднимает со дна подземного источника глину и загрязняет воду - "НГ"). Мы сначала промоем все ёмкости, а затем и всю систему внутри поселкова.

Жительница села Айет Ольга ВЕДЛЕР по просьбе корреспондента "НГ" прокомментировала как сейчас обстоят дела с водой в селе.

- Пока я качественных изменений не наблюдаю, - отметила Ведлер. - Я не знаю как разгребать те завалы, которые они сами наворотили. Говорить, что зимой у нас все хорошо, а летом плохо, все равно, что зимой дышите воздухом, а летом задержите дыхание. Мы все-таки каждый день воду потребляем и нам она нужна сейчас.