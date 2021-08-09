Встреча представителей акимата района Б. Майлина и ГКП «Тарановец» с жителями села Айет, прошедшая 5 августа в смешанном формате (в местном ДК и онлайн), была посвящена качеству питьевой воды. Власти констатировали: мониторинговая группа уже выезжала на проверку подачи воды, но «вопросы от населения продолжают поступать».

Анатолий Загвоздкин (слева) и Дуйсен Тобылбаев



- Был проведен химический анализ воды, так как мы думали, что в ее составе есть соединение железа в большом количестве, - сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата района Дуйсен ТОБЫЛБАЕВ. - Воду брали в скважине. Но оказалось, что концентрация железа соответствует нормативам. Потом изучили вопрос питьевой воды, которая уже с ёмкостей. Они тоже показали соответствие воды нормативам. Проблема возникает между 2-м подъёмом и потребителем. Вода берется из закрытого подземного источника, он находится в 10 км от села. Проблема есть, но она носит непостоянный характер. Эта проблема есть в том случае, если происходит так называемый гидроудар - то есть, мы меняем направление и скорость движения воды. Это происходит, когда открывают пожарные гидранты или случается авария. Да, систему нужно промывать. В этом году ГКП «Тарановец» промывало 4 раза.

И. о. руководителя ГКП «Тарановец» Анатолий ЗАГВОЗДКИН добавил - так как водопровод в селе закольцован, со временем мутная или ржавая вода из одной точки рано или поздно достигает кранов сельчан. Воду нужно сбрасывать. Канализации в селе нет, поэтому многие сельчане не сливают воду - у них стоят счетчики.

Гражданская активистка Ольга ВЕДЛЕР принесла на встречу с чиновниками свою посуду и сантехнические детали, чтобы продемонстрировать коррозию металла.

- Это краны, которые за 5 лет я вынуждена была трижды сменить, - сетовала Ведлер. - Вот ещё зубные щётки, которые можно через 2 недели выбрасывать, потому что они все жёлтые. Я не знаю, стирают ли ваши женщины белые сорочки... Какие сорочки у нашего акима района? Ведь ни у кого в нашем селе нет белых сорочек, потому что их невозможно стирать грязной водой. Я ещё кучу хрустальных ваз, которые испортились от воды, сюда не принесла. Страшно представить, что у меня в желудке творится от такой воды! У меня уже нет белых сорочек, нет белых трусов — это проблема в 21 веке, я считаю.

Загвоздкин, осмотрев выставленную на стол посуду, сделал вывод - это не глина, а именно ржавчина.

- Сколько лет в нашем районе наблюдается проблема питьевой воды? - спросил местный блогер Азамат КАРИМОВ.

- Примерно 5-6 лет, - ответил директор ГКП «Тарановец». - Сначала она была полгода нормальной, потом где-то налет создался. Потом отключения света стали влиять.

- Какая была проведена работа за эти годы для решения проблемы? - продолжал спрашивать Каримов.

- Могу ответить, что мы договорились не брать воду с пожарных гидрантов, если нет угрозы урожаю или человеческим жизням. Пожарные набирают в машину воду на КНС. Этот вопрос был решен, - сказал Загвоздкин.

- И всё? Это вы уже подстраиваетесь под проблему, но не решаете её!

- Мы решали ставить фильтры, но эта мера никак не решит проблему. Кроме договоренности с пожарными, мы скидывали воду.

- В августе 2020 года СЭС проводила свою экспертизу воды, результаты которой повергли меня в шок! - рассказал блогер. - Зачитываю: показатель железа 135 при норме в 500. Мало железа, мало свинца и марганца. С химсоставом все в порядке. А цветность - норма 20, а по факту у нас более 35. Следующий показатель - мутность. Нормативный показатель - не более 1,5, а у нас по факту 4. Нормативный показатель прикуса 2, а у нас 4. Это же болото. Как такую воду пить? Плохо, что из нас в здании только я и Ольга Ведлер присутствуем. Когда укладывали трубопровод, была нарушена технология. Рабочие поработали, бросили, дети прибежали, грязь и песок посыпались. Утром рабочие пришли и дальше вместе с грязью продолжили укладывать трубы. Давайте сделаем вскрытие и проверим, действительно ли проблема в гидроударе!

- Я проверял укладку труб, промывал их, - парировал Анатолий Загвоздкин. - Когда укладывали трубы, их паяли, поэтому неизбежно, что попадёт туда глина, что попадёт что-то ещё. Но когда сдавался трубопровод, мы просто 4 000 кубов вылили в овраг. Промывка была в двух местах. Мы добавляли туда 400 кг хлорки. И песок, и камни выходили. Впоследствии, за годы использования, точно все промыло.

Поставить фильтры ГКП не может, так как вода берется из подземного источника, а не из речки. Руководитель отдела ЖКХ предложил коммунальщикам чаще сливать воду, чтобы ускорить промывку труб. Будет ли эта мера эффективной - непонятно. Ещё сложнее сказать, поможет ли разовая мера решить многолетнюю проблему с питьевой водой.

Фото - кадры из видозаписи