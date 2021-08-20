В отношении должностных лиц акимата Костаная проводится досудебное расследование. Эту информацию "НГ" подтвердили в антикоррупционной службе, но пояснили, что "данные досудебного расследования не подлежат разглашению".

Ануарбек Касимов /Фото с сайта акимата Костаная

Фамилии должностных лиц тоже не уточнили, хотя в официальном запросе на имя руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции мы попросили их указать.

В частности, по данным наших читателей, досудебное расследование ведется в отношении заместителя акима Костаная Ануарбека КАСИМОВА и руководителя отдела ЖКХ Наурзбая МУСИНА.

Еще днем корреспондент "НГ" позвонила на мобильный телефон Касимова, но он не ответил. Поэтому в 14.36 написала ему на WhatsApp с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пришел в 19.26.

- Добрый день, я на больничном, неделю назад прооперировали. Сейчас на реабилитации. По данному вопросу не в курсе. Мне никто ничего не предъявлял, - написал Ануарбек Касимов.

Примечательно, что, по данным пресс-службы акимата Костаная, Наурзбай Мусин тоже находится на больничном. Когда мы позвонили на его мобильный телефон, он оказался выключен, в месседжере WhatsApp Мусин последний раз был 10 августа этого года.