Сообщения о том, что заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ и руководитель отдела ЖКХ Наурзбай МУСИН находятся под следствием, регулярно поступают в редакцию от читателей «НГ».

Фото из архива "НГ"

На прошлой неделе нам даже сообщили, что аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ помещен под домашний арест. В связи с таким общественным интересом «НГ» направила официальный запрос в департамент Агентства по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) по Костанайской области и поинтересовалась у пресс-секретаря акима Костаная, все ли в порядке с нашим градоначальником.

В запросе руководителю антикоррупционной службы мы спросили:

- Действительно ли 10 августа в рабочих кабинетах Ахметова и Мусина сотрудники этого ведомства провели обыски? Если да, то с чем это связано?

- Действительно ли сотрудники ведомства в данный момент проводят доследственные действия в отношении Кайрата Ахметова и Наурзбая Мусина?

- В связи с чем ведется следствие в отношении Мусина и Ахметова? В чем их конкретно подозревают? Предъявлено ли им на данный момент обвинение и по какой статье? В чем их конкретно обвиняют?

- Выбрали ли в отношении Ахметова и Мусина меру пресечения? И если да, то какую? Находится ли кто-то из них под домашним арестом?

- В отношении кого еще из должностных лиц акимата Костаная и отделов акимата Костаная проводится доследственная проверка? В чем конкретно и по какой статье их обвиняют?

Ответ предоставил временно исполняющий обязанности руководителя департамента Серик АБИШЕВ:

- Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

В телефонном разговоре представитель антикоррупционной службы подтвердил «НГ»: досудебное расследование проводится «в отношении должностных лиц акимата Костаная», но каких именно - «уточнить не можем».

Как выяснила «НГ», Ануарбека Касимова и Наурзбая Мусина давно нет на рабочих местах.

- Заместитель акима Костаная Касимов после перенесенной операции находится на больничном, - сообщил «НГ» пресс-секретарь акима Костаная Самат ЖАНДИЛЬДИН. - Руководитель отдела ЖКХ Мусин также находится на больничном по состоянию здоровья. Комментировать слухи не в моей компетенции.

В акимате города также добавили, что Кайрат Ахметов на работе, проводит совещания, участвует в ВКС.

Корреспондент «НГ» позвонила Ануарбеку Касимову на мобильный телефон, трубку он не взял. Сообщение на WhatsApp на мобильный номер Касимова с просьбой прокомментировать, ведется ли в отношении него досудебное расследование, отмечено как прочитанное, но ответ пока не поступил. Мобильный телефон Наурзбая Мусина отключен, в WhatsApp он последний раз был 10 августа.

Как стало известно "НГ", 23 июня 2021 года суд № 2 Костаная вынес приговор в отношении заместителя руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Василия ПОМАЗА в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Цитата из приговора: