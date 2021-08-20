Приговор по делу бывшего оперуполномоченного по особо важным делам по ОВД оперативного управления департамента экономических расследований Костанайской области Абзала БАТЫРБОЛАТОВА вынесли сегодня, 20 августа.

Батырболатов обвинялся в систематическом получении взяток от индивидуального предпринимателя Мурата УРЖАНОВА. Последний, по версии обвинения, продавал алкогольную продукцию с поддельными и не учтенными в органах госдоходов контрольными марками. Пособничали в получении взяток логист Медет ТАСБЕРГЕНОВ, директор ТОО Зухра НУРБАЕВА и заместитель директора ТОО Артем ЗЫРЯНОВ. Из пятерых подсудимых признали вину только двое: Тасбергенов и Нурбаева.

Прения на процессе заняли два дня: 16 и 17 августа. Последнее слово подсудимые сказали 19 августа.

- Я не расследовал дела в сфере поддельной алкогольной продукции, а меня обвиняют в том, что я требовал взятки, - сказал Абзал Батырболатов. - Государственное обвинение приводит вымышленные сведения и неподтвержденные данные. В связи с чем прошу меня оправдать.

Мурат Уржанов также отрицал свою вину и просил вынести ему оправдательный приговор.

Медет Тасбергенов и Зухра Нурбаева напомнили, что полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, поэтому просили не лишать их свободы.

- Я не имею к этому делу никакого отношения, доказательств моей вины как не было, так и нет, - заявил Артем Зырянов. - Следствие изначально велось с обвинительным уклоном, мои доводы во внимание не принимались. Я всего лишь исполнял поручения своего начальника. Я до сих нахожусь в сильном беспокойстве от того, что со мной так могло поступить государство в лице антикоррупционной службы и прокуратуры, которые должны охранять права граждан. 7 января меня допросили, я добровольно предоставил свой телефон, все свои переписки, ничего не скрывал. В представленных телефонных разговорах нет и половины слова о моей выгоде в этом деле. Я надеюсь на справедливое решение суда.

В прениях государственный обвинитель Еркебулан Айтбаев просил приговорить Абзала Батырболатова к 9 годам лишения свободы в колонии средней безопасности, Медета Тасбергенова, с учетом раскаяния и признания вины, к 6 месяцам лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении), Зухре Нурбаевой 30-кратный штраф от размера взятки, что составляет 24 млн тенге, Мурату Уржанову - 3 года лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим), Артему Зырянову - 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности.

Приговор, похоже, стал полной неожиданностью и для подсудимых, и для прокурора.

Суд назначил Батырболатову 8 лет лишения свободы и лишил его права пожизненно занимать государственные должности, а также квалифиционного класса 4-й категории. Тасбергенову дали 4 года, Уржанову - 2 года 6 месяцев в колонии средней безопасности. Нурбаеву суд приговорил к 1 году лишения свободы в колонии минимальной безопасности, а Зырянова оправдал за отсутствием состава преступления и признал его право на реабилитацию. Суд также исключил из дела эпизод о получении взятки с участием Зырянова, Батырболатова и Тасбергенова и двух последних также оправдал по этому эпизоду.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес государственного обвинителя и департамента Агентства по противодействию коррупции.

Во время оглашения приговора у кого-то из присутствующих в зале родственников подсудимых началась истерика, послышались крики. В связи с чем оглашение ненадолго прервали.

- Частное постановление выносится государственному обвинителю Айтбаева за ненадлежащее обвинение, - сообщил судья Мерей АМАНЖОЛОВ. - Изначально действия Тасбергенова сотрудниками антикоррупционной службы были квалифицированы верно - как пособничестве во взяточничестве. Однако в ходе ГСР прокурор изменил квалификацию на посредничество во взяточничестве, то есть с более жесткой на мягкую статью, что не дало суду права дать более суровое наказание Тасбергенову. Хотя подтверждения его вины по новой квалификации не нашлось. Кроме того, сотрудники антикоррупционной службы незаконно привлекли к уголовной ответственности Артема Зырянова, а государственный обвинитель поддержал обвинение, которое не нашло свое подтверждение в суде. В связи с чем прощу довести до сведения прокурора Костанайской области и руководителя антикоррупционной службы частное постановление о ненадлежащих действиях.

При разъяснении приговора судья еще раз обратил внимание на то, что Тасбергенову неправильно изменили квалификацию уголовной статьи и поэтому он избежал заслуженного наказания, а Зырянова незаконно привлекли к ответственности и он может требовать возмещение морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения. На постановление судьи также может быть подана частная жалоба.