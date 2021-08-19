Уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного по особо важным делам по ОВД оперативного управления департамента экономических расследований Костанайской области Абзала БАТЫРБОЛАТОВА рассматривают в суде № 2. Прения на процессе заняли два дня: 16 и 17 августа.

Адвокаты не признавших вину подсудимых заявили, что в деле много «сырых эпизодов» / Кадр из видео

Помимо Батырболатова, на скамье подсудимых еще четверо: логист Медет ТАСБЕРГЕНОВ, директор ТОО Зухра НУРБАЕВА, заместитель директора ТОО Артем ЗЫРЯНОВ и индивидуальный предприниматель Мурат УРЖАНОВ. Батырболатов обвиняется в получении взяток от Уржанова, его подельники - в пособничестве и даче взяток. Из пятерых подсудимых только двое признали свою вину: Тасбергенов и Нурбаева.

Согласно материалам уголовного дела, в марте 2020 года Абзал Батырболатов во время оперативно-разыскных мероприятий выявил факты продажи алкогольной продукции с поддельными и не учтенными в органах госдоходов контрольными марками. Эту информацию он скрыл, а также «потребовал с предпринимателей взятки на системной и ежемесячной основе», как сказано в обвинительном заключении. Взятки передавались с сентября по декабрь 2020 года, суммы варьировались от 200 000 тенге до $1000. Причем, так как сам Батырболатов не мог постоянно быть на связи с предпринимателями, взятки собирал Медет Тасбергенов, за что получал свою долю.

В прениях государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ заявил, что Батырболатов фактически организовал преступную группу, в которую втянул остальных подсудимых.

- С Тасбергеновым Батырболатов был знаком давно, они дружили, поэтому он и доверил ему собирать взятки, - отметил прокурор. - Этот факт подтверждается тем, что Тасбергенов в итоге признал вину. Как и Нурбаева, которая сама же написала заявление на Батырболатова. Считаю, что все выявленные факты нашли подтверждение в суде, и прошу приговорить Батырболатова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности без конфискации имущества. Лишить Батырболатова права занимать должности на госслужбе на пожизненный срок.

Для Медета Тасбергенова, с учетом раскаяния и признания вины, гособвинитель запросил 6 месяцев лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении). Зухре Нурбаевой - 30-кратный штраф от размера взятки, что составляет 24 млн тенге, Мурату Уржанову - 3 года лишения свободы в колонии средней безопасности (общий режим), Артему Зырянову - 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности.

Адвокат Батырболатова просил суд полностью оправдать своего подзащитного и исключить из числа доказательств результаты негласных следственных действий, признав их недопустимыми.

Адвокат Медета Тасбергенова посчитал, что лишение свободы даже на полгода - слишком суровое наказание, так как его подзащитный полностью признал свою вину.

- Прошу суд не лишать меня свободы, потому что я содержу всю семью, - сказал сам Медет Тасбергенов на прениях. - Сейчас мы живем на съемной квартире и без меня моя семья не сможет ее оплачивать и не сможет себя прокормить.

Адвокат Нурбаевой просил и вовсе оправдать свою подзащитную, так как, по его мнению, ее вину суд не доказал.

Адвокаты других подсудимых отмечали в прениях, что в отношении их подзащитных были представлены «сырые эпизоды», причем они играли в этом деле лишь «декоративную роль».

- Сотрудников антикоррупционной службы понять можно, - добавил адвокат подсудимого Зырянова. - Заканчивался год, им нужны были показатели, вот и закрутилось дело...

- Во-первых, суд не представил никаких доказательств о том, что Батырболатов расследовал дело о неучтенном товаре и якобы поймал на этом Уржанова, - заявил адвокат Уржанова. - Это было невозможно, потому что Уржанов не торговал алкоголем, который не стоял на учете в органах госдоходов. Во-вторых, нам не представили никаких доказательств даже этой версии. В деле отсутствуют фото и видео, подтверждающие эту версию, нет ни одной записи телефонного или какого бы то ни было разговора. Зато нам представили в качестве доказательства записи разговоров между Батырболатовым и Тасбергеновым, и ни в одном из них не упоминается Уржанов. Тогда откуда в деле взялась информация о том, что Батырболатов якобы потребовал взятку с Уржанова за то, что он торговал алкоголем с поддельными контрольными марками, если этому также нет подтверждения? Считаю, что все представленные в суде доказательства являются косвенными и не могут лечь в основу обвинительного приговора. В связи с чем прошу моего подзащитного оправдать.

Адвокаты также заявили о том, что в ходе следствия были нарушены конституционные права их подзащитных.

19 августа подсудимым предоставят последнее слово.