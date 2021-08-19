Административный суд признал руководителя Костанайской областной терринспекции Комитета госинспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК Дархана АБДИКАРИМОВА виновным в том, что он незаконно издал приказ по прохождению лишней фитоэкспертизы.

В июне, на совете по этике, Дархан Абдикаримов свою вину не признавал / Фото из архива «НГ»

Это дело подробно рассматривалось на совете по этике 17 июня.

- Вся ввозимая в Казахстан лесная продукция проходит двойной фитоконтроль: сначала в стране-отправителе, потом в нашей, - пояснял тогда начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан БАСМУРЗИН. - Все это регулируется соответствующими законами. Однако 20 ноября 2020 года Абдикаримов издал приказ, согласно которому все предприниматели, ввозящие в нашу страну лес, должны проходить еще одну фитоэкспертизу - на платной основе. Причем на конкретном предприятии - РГП «Фитосанитария», расположенном в городе Тобыле. Согласно закону, дополнительная фитоэкспертиза назначается только в том случае, когда инспектор при визуальном осмотре увидел признаки карантинных объектов - определенных видов вредителей. Абдикаримов же своим приказом заставил всех предпринимателей проходить экспертизу.

Дархан Абдикаримов признал вину частично, заявив, что своим приказом он «защищал интересы своей страны».

- В Казахстане зарегистрировано всего 14 видов карантинных объектов, - объяснил он. - Среди них такие опасные, как большой черный еловый усач, малый черный еловый усач, черный крапчатый усач и другие. В странах ближнего зарубежья к карантинным относят более 50 объектов, в Китае - более 100, в западных странах - более 400. Так страны защищают свои интересы, почему мы не должны этого делать? Тем более что Костанайская область является основным перевалочным пунктом импорта лесной продукции. От нас лес зачастую экспортируют в страны Центральной Азии, Китай и другие. К примеру, недавно Узбекистан обвинил нас в том, что наша продукция была заражена горчаком розовым. Но благодаря проведенным фитоэкспертизам нам удалось доказать, что это не так. В России уничтожили 60 тонн картофеля, ввезенного из Актобе без фитосанитарного сертификата. Аналогичная ситуация была с 85 тоннами помидоров из Павлодара, ввезенных без фитосанитарной экспертизы...

Члены совета по этике тогда решили, что статья дисциплинарного дела, которое возбудили в отношении Абдикаримова, слишком суровая, так как требует либо увольнения, либо понижения в должности. Они переквалифицировали ему статью и рекомендовали объявить строгий выговор.

Прокуратура привлекла Абдикаримова к административной ответственности, попросив суд назначить ему штраф в размере 100 МРП. В итоге штраф снизили на 30%, что составило 291 700 тенге.