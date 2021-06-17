Дисциплинарное дело в отношении руководителя Костанайской областной терринспекции Комитета госинспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК Дархана АБДИКАРИМОВА рассмотрели 16 июня на заседании Совета по этике.

Суть дела пояснили представители городской прокуратуры, отметив, что уголовной ответственности в нем не усматривают, а дисциплинарную - вполне.

- Вся ввозимая в Казахстан лесная продукция проходит двойной фитоконтроль: сначала в стране-отправителе, потом в нашей, - пояснил членам совета по этике начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан БАСМУРЗИН. - Все это регулируется соответствующими законами. Однако 20 ноября 2020 года Абдикаримов издал приказ, согласно которому все предприниматели, ввозящие в нашу страну лес, должны проходить еще одну фитоэкспетизу - на платной основе. Причем на конкретном предприятии - РГП «Фитосанитария», расположенном в городе Тобыл. Согласно закону, дополнительная фитоэкспертиза назначается только в том случае, когда инспектор при визуальном осмотре увидел признаки карантинных объектов - определенных видов вредителей. Абдикаримов же своим приказом заставил всех предпринимателей проходить экспертизу.

По словам Басмурзина, из-за этого приказа было сделано 675 безрезультатных экспертиз, за которые предприниматели заплатили более 3 млн тенге. Безрезультатных - потому что во всех этих случаях опасные вредители в дереве обнаружены не были, что было ясно и при визуальном осмотре.

- Мы считаем, что Дархан Абдикаримов издал ненужный и незаконный приказ, - пояснил представитель прокуратуры. - Кроме того, оказал предпочтение конкретному предприятию - РГП «Фитосанитария», хотя услуги по экспертизе в области фитоконтроля оказывают разные лаборатории. В том числе и в самом областном центре, поэтому для дополнительной проверки не нужно ехать в Тобыл.

Дархан Абдикаримов признал вину частично, заявив, что своим приказом он "защищал интересы своей страны".

- В Казахстане зарегистрировано всего 14 видов карантинных объектов, - объяснил он. - Среди них такие опасные, как большой черный еловый усач, малый черный еловый усач, черный крапчатый усач и другие. В странах ближнего зарубежья в карантинным относят более 50 объектов, в Китае - более 100, в западных странах - более 400. Так страны защищают свои интересы, почему мы не должны этого делать? Тем более, что Костанайская область является основным перевалочным пунктом импорта лесной продукции. От нас лес зачастую экспортируют в страны Центральной Азии, Китай и другие. К примеру, недавно Узбекистан обвинил на в том, что наша продукция была заражена горчаком розовым. Но благодаря проведенным фитоэкспертизам нам удалось доказать, что это не так. В России уничтожили 60 тонн картофеля, ввезенного из Актобе без фитосанитарного сертификата. Аналогичная ситуация была с 85 тоннами помидоров из Павлодара, ввезенных без фитосаниатрной экспертизы...

Доказывая, что неоднократный фитоконтроль крайне важен, Абдикаримов все же признал, что не должен был указывать в приказе конкретное предприятие - РГП «Фитосанитарию». Хотя и уверял, что оно - единственное, которое проводит грамотные исследование, поэтому не мог указать другое. Издание самого приказа Абдикаримов противозаконным не считает.

С такой позицией не согласились пришедшие на заседании костанайские предприниматели.

- Я занимаюсь ввозом леса с 2016 года, раньше таких экспертиз не требовалось, - пояснил представитель ТОО «Транс Азия» Федор МАРКОВЦЕВ. - В основном весь лес в Казахстан завозится из России. Первичный осмотр проводится на границе. Фитоинспектор проводит визуальный осмотр и, если нет ничего подозрительного, ставит печать. Второй раз инспектор приезжает к месту выгрузки. И после погрузки вагона для отправки, к примеру, в другую область или страну, инспектор приезжает в третий раз. То есть, только после третьего раза, если нет сомнений в том, что объект незараженный, выдается сертификат. Контроль касается как экспорта, так и перемещения леса внутри страны, но она ничего не дает. Зараженный лес можно увидеть сразу - он весь в дырочках. Если инспектор сомневается, он отправляет на дополнительную экспертизу. А нас всех повально заставили проходить фитоконтроль! Мы потеряли время, вагоны простаивали. Без экспертизы документы можно получить за 2 часа, с экспертизой можно потратить весь день.

Как отметил Марковцев, при вывозе леса из России тоже сложно получить сертификат, потому что продукция проходит строгий контроль. Если после отправки из России в Казахстане обнаружат зараженный лес, «в России никого по головке не погладят». Поэтому приказ Абдикаримова только «осложнил работу предпринимателей».

- Я понимаю еще более тщательные проверки весной или летом в период размножения жучков, - пояснил свою позицию Федор Марковцев. - Но зимой? Кого там можно найти, разве что медведя?

- Мы возим пиломатериал из России, - добавил представитель ИП "Holz” Данила БЕЛОХВОСТИКОВ. - При погрузке леса приезжает инспектор, берет сруб дерева, выбирает доски, отвозит в лабораторию, где делают анализ. Только после этого дают сертификат, что машина может выехать из России. Получается, что делают двойной анализ: визуальный и лабораторный. При прохождении границы лес осматривают российские и казахстанские таможенники. В Костанае опять проверяют. Личинки вредителей можно разглядеть при осмотре. Есть лес-зеленка, а есть лес-горелка. Личинки обнаруживаются в лесе-горелке, то есть в горелом лесе, который легко можно определить по цвету и по дыркам, которые сделал короед. В летний период, когда у короеда идет обострение, его слышно по звуку. Слышно, как он там перемещается внутри вагонов и издает свои звуки.

После дополнительных вопросов выяснилось, что у прокуратуры свои доводы относительно приказа Абдикраимова, у чиновника - свои.

Несмотря на противоречия, члены совета по этике решили, что статья дисциплинарного дела, которое возбудили в отношении Абдикаримова, слишком суровая, потому что требует либо увольнения, либо понижения в должности. Члены совета не усмотрели столь серьезных нарушений со стороны Абдикаримова, поэтому переквалифицировали ему статью и рекомендовали объявить строгий выговор.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ