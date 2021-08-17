43 000 доз вакцины (для 21,5 тыс. человек) компании Sinopharm привезли в Костанайскую область 16 августа. Сейчас их распределяют по всем вакцинационным пунктам региона. Об этом сегодня сообщили в управлении здравоохранения.

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Ранее, на брифинге 13 августа, заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела Бексултанова сообщила, что 11 августа в область поступило 35 000 доз вакцины Спутник-V первого и второго компонентов, а на следующей неделе ожидается поставка вакцины VeroCell, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов и произведенной компанией Sinopharm.