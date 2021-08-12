В ближайшие дни на предприятии в Заречном, которое занимается разведением лошадей костанайской породы, будет объявлен карантин. Часть поголовья пойдет на санитарный убой.

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Информацию о подозрении на то, что лошади заразились инфекционной анемией, 11 августа на брифинге комментировал руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Акат Шектыбаев. Он сообщил, что кровь животных, отобранная в ходе планового профилактического мероприятия, отправлена на анализ в Национальный референс-центр по ветеринарии.

12 августа, отвечая на вопрос корреспондента «НГ», заместитель руководителя управления ветеринарии Бауыржан БЕКЕТ сообщил, что всего пробы крови были взяты у 50 животных и у 18 лошадей подтвердилась инфицированность возбудителем ИНАН. Вакцины от этого заболевания не существует. (Подробнее о заболевании можно прочитать здесь)

- Заразившихся лошадей готовят к санитарному убою, - сказал Бауыржан Бекет, - санитарный, как я уже объяснял на брифинге, означает, что клинических признаков заболевания у животных нет, об инфекции свидетельствует только анализ крови. Убой производится по правилам, под контролем ветспециалистов, а мясо после термической обработки можно использовать. В ближайшие дни на ТОО «Казак тулпары» будет объявлен карантин. У оставшегося поголовья каждые 30 дней будут брать кровь на анализ. Если станут выявлять новые случаи инфицированности, животных придется ликвидировать. Двукратный отрицательный результат будет свидетельствовать, что лошадь абсолютно здорова. Когда все оставшееся поголовье даст такой результат, карантин можно будет снять.

Бауыржан Бекет уточнил, что заболевание не опасно для людей, а карантинные ограничения распространятся только на предприятие.