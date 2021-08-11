Ситуацию сегодня, 11 августа, прокомментировал руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Ахат ШЕКТЫБАЕВ на брифинге, посвященном обеспечению ветеринарно-санитарной безопасности в регионе.

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Информация о возможном заражении животных на предприятии, где разводят лошадей костанайской породы, появилась 10 августа на сайте agroqogam.kz. Корреспондент портала обращался последовательно в ветеринарную службу области, на само предприятие, в АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр», к которому относится конезавод в Заречном. Никто ему факт заболевания не подтвердил, но и категорически не опроверг. Директор ТОО отправил в НАНОЦ, оттуда - в местную ветслужбу.

На брифинге корреспондент «НГ» повторил вопрос о ситуации на конезаводе, все-таки речь идет о подозрении на инфекционную анемию лошадей (ИНАН) - вирусное заболевание, которое в случае подтверждения требует карантинных мер. Оно распространяется кровососущими насекомыми, то есть опасно не только для животных на конкретном предприятии.

- В Костанайском районе сейчас проводятся плановые ветеринарно-профилактические мероприятия. Согласно плана на заводе ТОО «Казах тулпары» у животных отобраны пробы крови для исследования на ИНАН, - ответил Ахат Шектыбаев. - В областной ветеринарной лаборатории отсутствуют диагностикумы для этого, поэтому пробы крови направлены в Национальный референтный центр по ветеринарии. Результатов еще нет. Когда у нас будут на руках протоколы испытаний, дадим ответ.

Дополнительно заместитель руководителя управления Бауржан БЕКЕТ пояснил: если ИНАН у лошадей подтвердится, на предприятии введут карантин, кровь животных будут исследовать каждые 30 дней, носители инфекции подвергнутся санитарному убою, а больные с клиническими признаками пойдут на техническую утилизацию. Карантин снимается после получения двукратного отрицательного результата при исследовании крови животных, а также после проведении заключительной дезинфекции на предприятии.