Постановление № 21, вступающее в силу с 12 августа, подписал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО. Он же отвечал сегодня на брифинге на вопросы журналистов.

- В выходные и праздничные дни у них были ограничения по работе, - напомнил Нечитайло. - Исключения делались только для объектов, которые являлись «Лидерами Ashyq». На сегодня заболеваемость КВИ среди населения области стабилизируется, в некоторые дни даже наблюдалось снижение. Поэтому оперативный штаб принял решение о возможности внесения изменений в постановление по вопросу работы лидеров этого проекта. Им разрешена работа в выходные дни, а также увеличен график работы.

Среди значимых послаблений: исключение пункта о запрете движения общественного городского транспорта в выходные дни. Кинотеатры, театры, концертные залы, филармонии и дома культуры, участвующие в проекте Ashyq, также смогут работать и в выходные. Некоторым развлекательным заведениям, использующим Ashyq, разрешат работать до 02.00, включая выходные дни. Послабления коснулись и объектов общепита: тем, кто использует Ashyq, разрешено работать каждый день до 02.00. Рынкам из проекта Ashyq разрешат работать с 10.00 до 17.00, включая субботы и воскресенья.

Журналисты заметили, что из текста нового постановления исчезло словосочетание "Лидеры Ashyq". Да и другие пункты вызвали вопросы. Публикуем ответы на них.

- Почему из постановления убрали понятие "Лидеры Ashyq"?



- В прошлом постановлении указывалось, что некоторым участникам Ashyq не давались послабления, то есть, они были приравнены к объектам, которые не участвовали в проекте Ashyq. Послабления давались только лидерам. В новом постановлении прописано, что в отношении объектов, которые являются лидерами, никаких изменений нет, они работают так же, по республиканскому постановлению № 33.

- По многим объектам произошли послабления, можно работать даже развлекательным заведениям, но при этом магазины площадью до 2 000 кв. м могут работать только до 6 часов вечера, даже вне зависимости от их участия в проекте Ashyq. Почему маленькие магазины работают до 6-ти, а ТРЦ до 10 вечера, ведь шанс заразиться в ТРЦ больше?

- Спасибо за замечание, но в любом случае им сделают увеличение работы, только если они являются участниками Ashyq. Я думаю, что в течение недели мы примем решение, нам нужно все согласовать на собрании штаба по борьбе с распространением КВИ.

- Почему у нас полный запрет на работу аквапарков, хотя они участвуют в проекте Ashyq? При этом саунам, баням и «Термапарку» разрешено работать практически без ограничений?

- В отношении аквапарков принято решение на уровне республиканской межведомственной комиссии под председательством вице-премьер-министра РК Ералы Тугжанова. «Термапарк» относится к разряду бань, это банный комплекс с наличием 20 видов различных бань, у них есть и бассейны, работа которых также разрешена. Это ведь разные категории объектов.

- Люди правильно поняли, что в ресторанах можно отмечать свадьбы и банкеты? В постановлении есть такая фраза, что можно, если до 50 человек.

- В постановлении № 18 прописано о запрещении проведения массовых мероприятий, в том числе банкетов и свадеб. Но разрешается работа банкетных залов по типу кафе и ресторанов - то есть, за столиком не более 4 человек, расстояние между столиками не менее 2 м, наполняемость зала не более 50 человек или же 4 кв. м на человека. Разрешены только поминки, но только в банкетных залах с наполняемостью не более 30% - то есть, не более 30 человек.

- Как будут работать спортивные секции?

- В зависимости от того, где тренируются. На улице тренировки разрешены, в спортзалах тоже разрешены, но с наполняемостью не более 50 человек. Если объект участник Ashyq, то без ограничений по времени, если нет - то работают до 8 вечера.

- Когда разрешат полные группы в детсадах? Все воспитатели уже привиты.

- Это будет зависеть от решения межведомственной комиссии, мы не можем отменить эту норму. Но хочу сказать, что это будет, когда заболеваемость КВИ пойдет на спад. Сейчас снова идет подъем.

- Ограничения дают свои плоды? У нас становится меньше заболевших?

- Конечно, ограничения уменьшают контакт и заболевает меньше людей, поэтому есть возможность своевременно оказать заболевшим помощь.

- Когда в области будет поставка китайской вакцины «CoronaVac»?

- Ожидается в ближайшее время, точную дату сказать не могу. График закупа и поставки устанавливается министерством, в ближайшее время должна поступить.

- По сообщениям студентов, чтобы получить допуск к учебе, нужно либо вакцинироваться, либо иметь медотвод. Почему нет альтернативного варианта, если студент не хочет вакцинироваться? И почему в этом случае они не могут обучаться онлайн?

- Этот вопрос они должны решать с ректоратом и деканатом, у себя в учебном заведении. Мы этот вопрос не регулируем. Сейчас, допустим, разрешено обучение в офлайн-режиме, но при желании любой может обучаться дистанционно, если на это пойдет вуз или средне-специальное учебное заведение. Студентам до 18 лет проведение вакцинации не обязательно. Если в учебных заведениях устанавливается программа Ashyq, в первую очередь она касается преподавателей.

Фото Андрея СКИБЫ