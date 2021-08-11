Документ сегодня, 11 августа, подписал заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Владимир Нечитайло. Новое постановление начинает действовать уже с завтрашнего дня, 12 августа.

Среди значимых послаблений: исключение пункта о запрете движения общественного городского транспорта в выходные дни. Кинотеатры, театры, концертные залы, филармонии и дома культуры, участвующие в проекте Ashyq, также смогут работать и в выходные. Некоторым развлекательным заведениям, использующим Ashyq, разрешат работать до 02.00, включая выходные дни.

Послабления коснулись и объектов общепита: тем, кто использует Ashyq, разрешено работать каждый день до 02.00. Рынкам из проекта Ashyq разрешат работать с 10.00 до 17.00, включая субботы и воскресенья.

Все изменения читайте в постановлении: