Дело в отношении заместителя руководителя управления образования Асета АЙСИН совет по этике рассмотрел сегодня, 11 августа.

Нуржан Шалов рассказал о нескольких нарушениях Айсина

- Асет Айсин оказал содействие ТОО «КостанайСтрой» пи заключении договора на поставку блочно-модульных котельных в подведомственные организации управления образования, - сообщил представитель антикоррупционной службы Нуржан ШАЛОВ. - Договор не заключили только по независящим от Айсина обстоятельствам. Выяснилось, что это ТОО не имеет право устанавливать такие котельные. Айсин также давал рекомендации главному специалисту управления о необходимости предоставления ложных сведений о возврате премий, начисленных сотрудникам.

Согласно материалам дела, заместитель руководителя требовал от сотрудников вернуть часть полученных ими премий - якобы для того, чтобы деньги получили другие работники.

Кроме того, в ходе проведения негласных следственных действия антикоррупционщики зафиксировали телефонный разговор Айсина с руководителем отдела образования Мендыкаринского района Жугинисовым. Последний предложил дать указание руководителям городских и районных отделов образования об оказании предпочтения двум фирмам - ТОО «Антрацит-Кост» и ТОО «Отын Гарант» - при заключении договоров на поставку угля. При этом Айсин не пресек просьбу Жугинисова.

Шалов рекомендовал уволить Айсина по дискредитирующим мотивам - это означает, что он никогда не сможет занимать должности на госслужбе. Пояснил причину - в октябре 2019 года дело в отношении Асета Айсина уже разбирали на совете по этике за аналогичные нарушения. Тогда он занимал должность заместителя акима Аулиекольского района и рассылал предпринимателям письма на фирменных бланках с требованием перечислить деньги в ОФ "Suiіkti Qostanai" для ремонта фасада дома по пр. Абая в Костанае. Письма были направлены 16-ти главам крестьянских хозяйств с указанием разных сумм, всего - на 30 млн тенге. По рекомендации совета Айсина уволили, но не по дискредитирующим мотивам, поэтому позже он занял пост заместителя руководителя управления образования.

- Занимал такой высокие пост и никаких выводом после увольнения не сделал, - констатировал Шалов. - Поэтому рекомендация только одна - уволить без права в дальнейшем занимать должности на госслужбе.

Сам Асет Айсин на онлайн-заседание не явился, но предоставил объяснительную: «Уже давал пояснения антикоррупционной службе, которая не приняла во внимание мои доводы. В связи с чем не вижу смысла в участие на совете по этике».

- Нами было проведено служебное расследование, в ходе которого подтвердились факты не только озвученные сотрудниками антикоррупционной службы, но и выявились нарушения Этического кодекса, - сообщил председатель совета по этике, руководитель департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ. - В частности, он разговаривал со своими подчиненными на повышенных тонах и с использованием нецензурной брани. В словах Айсина мы усматриваем вмешательство в деятельность организаций в пользу третьих лиц - то есть, в деятельность колледжей районов.

Как выяснилось, Айсин на своей должности курировал работу колледжей. В итоге члены совета единогласно рекомендовали уволить его по дискредитирующим мотивам.

Асхат Искендиров поддержал рекомендацию антикоррупционщиков уволить Айсина по дискредитирующим мотивам

- По существующему законодательству Айсин теперь не сможет устроиться на работу в госслужбу, - еще раз напомнил Искендиров.- Я не знаю, что будет через 10 лет, но по существующим законам именно так. Кроме того, считаю, что в связи со сложившейся ситуацией в управлении образования нужно провести профилактические меры и ревизию должностных инструкций.

Совет также рассмотрел дело акима п. Кушумурун Аулиекольского района Сапара КУРГМАНГАЛИЕВА. 15 июня этого года житель Кушмурана Николай Беседа фиксировал на камеру телефона процесс уборки территории села социальными работниками. В этом время приехал Курмангалиев, чтобы проконтролировать процесс. Он высказался в адрес Беседы нецензурно, сообщив, что вместо того, чтобы снимать, тот мог бы помочь с уборкой.

Аким п. Кушмурун Сапар Курмангалиев вину признал

- Виноват. Впредь это не повторится. Не выдержал, - прокомментировал Курмагналиев свое поведение членам совета. И ответил на уточняющие вопросы: - Не выдержал, потому что до этого мне позвонил товарищ и сказал: "Беседа собирается на ПМЖ в Россию и хочет выкинуть тебе номер". В свое время мы с Беседой были друзьями, но потом я уволил его сына с госслужбы за неэтичное поведение. С тех пор у нас разногласия.

Члены совета по этике отметили, что Курмангалиев характеризуется положительно, имеет огромный авторитет у жителей района, свою вину признал. Поэтому рекомендовали акиму района объявить ему выговор.

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