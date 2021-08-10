В сентябре 2020 года жильцы дома № 39 по улице Дзержинского жаловались «НГ» на некачественный ремонт кровли, который стал причиной потопов в квартирах. Спустя год ситуация не изменилась. В пятницу, 6 августа, жильцы и руководство кондоминиума обсуждали ститацию с представителем акимата и подрядчиком.

Встреча с представителями акимата и ТОО "ЖКХ Ремонт" прошла вечером 6 августа / Фото Андрея СКИБЫ

- Ориентировочно в середине или в конце августа мы сделаем ремонт, до сентября - точно, - сразу заверил директор ТОО «ЖКХ Ремонт» Алмат ДАУМОВ. - Мы хотим сделать на максимально долгий срок чтобы он был не на один сезон.

Алмат Даумов: «Мы хотим сделать ремонт на максимально долгий срок, чтобы он был не на один сезон» / Фото Андрея СКИБЫ

- Вот нам сделают один раз ремонт, а что дальше? Потом кто делать будет? - спросили жильцы.

Ержан Сулеймен: «Мы вам дали подрядчика, пусть делает!» / Фото Андрея СКИБЫ

- Ничего вечного не бывает, это рубероид. Вы хотите постоянно жить за счет ТОО «ЖКХ Ремонт»? - ответил вопросом на вопрос руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Ержан СУЛЕЙМЕН. - Мы вам дали подрядчика, пусть делает! Дальше поживете, посмотрите

Жильцы пригласили гостей на крышу, чтобы продемонстрировать: кирпич на вентиляционных шахтах раскололся, образовались трещины, что и стало одной из причин подтоплений.

Одной из причин потопа в квартирах стала разрушенная кирпичная кладка на вентиляционной шахте / Фото Андрея СКИБЫ

Ержан Сулеймен пояснил - ремонт кровли в рамках программы модернизации сделали в 2017 году, подписали акт приемочной комиссии.

- Замечаний там я не увидел - жильцы, технический надзор, а также подрядчик его подписали, - отметил руководитель отдела. - Спустя время стало ясно, что есть проблемные моменты - протекает кровля. Мы поднялись, посмотрели - да, крыша необычная, она в виде корыта. Поэтому вся вода, которая скапливается, протекает по центральной части. Водоотведение имеется, но при визуальном осмотре видно, что каналы забиты. В рамках содействия от акимата будет произведен ремонт в конце августа.

Недавно вода стекала по стене возле квартиры во втором подъезде / Фото Андрея СКИБЫ

От подтоплений страдают жильцы на пятом этаже, но вода добралась уже и до четвертого.

Татьяна Иохим: «На крыше все кирпичи, стоки просто рассыпались» / Фото Андрея СКИБЫ

- Ремонт сделали некачественно - до глубины, до стяжки они не снимали, делали, можно сказать, латочный ремонт, - говорит Татьяна ИОХИМ. -. Если подняться на крышу, можно увидеть, что все кирпичи и стоки просто рассыпались Если акимат найдет нового подрядчика, то это будет большой труд в лучшем случае здесь можно сделать реконструкцию.

На лестничной клетке 5-го этажа во втором подъезде на стенах ржавые следы от стекавшей воды. В квартире Ольги АКИМЕНКО последствия потопа в нескольких комнатах на потолке и на обоях.

Ольга Акименко: «Каждый новый дождь у нас продолжение сюжета!» / Фото Андрея СКИБЫ

- Каждый новый дождь у нас продолжение сюжета! - возмущается Ольга. - Сейчас вода уже добегает до 4 этажа. Каждый дождь мы подставляем тазики, вода уже не просто стекает, она капает! Ремонт был очень плохой, они еще хуже сделали. И еще одна ошибка - между пятым этажем и крышей у нас дырки для вентиляции закрыли жестью, а надо было сеткой.

В пятом подъезде, на 5-м этаже Айгерим Муханбетжанова так же, как и год назад, подставляет тазики во время потопа.

Квартира на 5-м этаже в пятом подъезде страдает от потопов, как и в 2020 году / Фото Айгерим МУХАНБЕТЖАНОВОЙ

В 2017 году ТОО «ЖКХ Ремонт» отремонтировало кровлю дома № 39 по программе модернизации ЖКХ с гарантией на 3 года. В течение 15 лет жильцы дома должны расплачиваться за этот ремонт. В 2019 году крыша стала протекать, в 2020-м руководство ТОО обещало починить проблемные участки по гарантии. Но летом прошлого года ремонта жильцы так и не дождались.

В сентябре 2020 года главный специалист ТОО «ЖКХ Ремонт» Евгений ЧЕСНОКОВ сообщил «НГ», что директор субподрядной организации - ТОО «ДДА СТРОЙ», которая в 2017 году занималась ремонтом крыши, - скончался.

- На данный момент провести ремонтные работы кровли крыши мы не можем, так как у нас нет средств, - комментировал Чесноков. - Финансовая ситуация в ТОО очень тяжелая - у нас огромные долги. Это связано с пандемией коронавируса и карантинными мерами - так как многие жильцы в это время не работали, они не выплатили нам деньги за ремонт. Нам должны уже около 1 млн тенге! Также сейчас из-за закрытия границы с Россией мы не можем привезти строительные материалы. С домом № 39 у нас контракт, гарантийный срок закончится 13 ноября. Мы планируем провести ремонт крыши, от своих обещаний мы не отказываемся и проведем его по мере поступления средств.

Руководитель отдела жилищных отношений и директор ТОО обещали, что крышу отремонтируют до сентября / Фото Андрея СКИБЫ

Гарантийный срок закончился, ремонт не сделали. Через год жильцы добились обещания починить кровлю в ближайшее время. И обещают в свою очередь - если качество работ их не устроит, подадут в суд на ТОО «ЖКХ Ремонт».