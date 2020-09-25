Уже неделю - с 17-го по 23 сентября - после дождей вода течет с потолка в квартирах на пятом этаже дома № 39 по улице Дзержинского. В 2017 году ТОО «ЖКХ Ремонт» отремонтировало кровлю по программе модернизации ЖКХ с гарантией на 3 года.

В доме № 39 по ул. Дзержинского от дождей пострадали квартиры на 5-м этаже

15 лет жильцы дома будут расплачиваться за этот ремонт. В 2019 году крыша стала протекать, в 2020-м руководство ТОО обещало починить проблемные участки по гарантии.

Но летом ремонта жильцы так и не дождались. По их словам, ТОО «ЖКХ Ремонт» ссылается на отсутствие финансирования и стройматериалов в связи с пандемией коронавируса.

Последствия потопа в квартире № 71...

... и в квартире № 72

- Сейчас начался сезон дождей, крыша течет - в квартирах потопы! - жалуется жительница дома Айгерим МУХАНБЕТЖАНОВА. - Мы будем платить кредит еще 12 лет, среди нас много пенсионеров, маленьких детей. В квартирах сырость, воздух очень тяжелый. Получается, что мы платим за некачественно выполненный ремонт. У нас остался последний месяц гарантии! Обращались уже и в акимат, и в отдел ЖКХ, да и в само ТОО, но никаких сдвигов пока не произошло.

Председатель КСП(к) «Дзержинского 39» Виталий Тарасенко показывает последствия потопа в квартире № 71 /Фото Андрея СКИБЫ

Как сообщил "НГ" председатель кондоминиума дома № 39 Виталий ТАРАСЕНКО, ТОО «ЖКХ Ремонт» обещало заняться их крышей после того, как сделает ремонт в доме № 29 по улице Вокзальной. Но из-за жалоб решение изменили - теперь ТОО плпнирует в первую очередь заняться домом № 39 по улице Дзержинского.

- До меня в этом доме был другой председатель, он и заключал договоры с ТОО «ЖКХ Ремонт», - рассказал Тарасенко. - Они наняли субподрядчиков, которые выполняли все эти работы. Сейчас этой организации уже нет, так как их начальник умер. По этой причине ТОО «ЖКХ Ремонт» обещает переделать всю работу за субподрядчиков.

Письмо Виталия Тарасенко в ТОО «ЖКХ Ремонт»...



… и ответ на него

Главный специалист ТОО «ЖКХ Ремонт» Евгений ЧЕСНОКОВ подтвердил, что директор субподрядной организации - ТОО «ДДА СТРОЙ» - действительно скончался.

- На данный момент провести ремонтные работы кровли крыши мы не можем, так как у нас нет средств, - прокомментировал Чесноков. - Финансовая ситуация в ТОО очень тяжелая - у нас огромные долги. Это связано с пандемией коронавируса и карантинными мерами - так как многие жильцы в это время не работали, они не выплатили нам деньги за ремонт. Нам должны уже около 1 млн тенге! Также сейчас из-за закрытия границы с Россией мы не можем привезти строительные материалы. С домом № 39 по улице Дзержинского у нас контракт, гарантийный срок закончится 13 ноября. Мы планируем провести ремонт крыши, от своих обещаний мы не отказываемся и проведем его по мере поступления средств.

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