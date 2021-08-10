Вторая партия вакцины прибудет 11 августа. Общий объём поставки составит 1 млн доз Vero Cell, передает Informburo.kz.

Вакцину производства компании Sinopharm доставили в Казахстан / Фото с сайта Минздрава

В Казахстан из Пекина прибыла партия вакцины Vero Сell компании Sinopharm, сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana, выполнившей транспортировку.

"Доставка одного миллиона доз реализуется двумя рейсами по заказу "СК-Фармация" при Министерстве здравоохранения РК. Первый рейс КС268 прибыл в Алматы сегодня в 12.30 на борту полугрузового самолёта Boeing 767. Второй рейс запланирован на завтра, 11 августа, в 13.20", – говорится в сообщении.

Медицинский груз общим весом в 20 тонн транспортируется в термо-контейнерах с поддержанием температурного режима в диапазоне от двух до восьми градусов. Условия допускают логистику до 72 часов.

Производитель вакцины Vero Сell – компания Sinopharm, которая также выпускает вакцину CoronaVac.

По информации ВОЗ, вакцина SARS-CoV-2 (Vero Cell) – это инактивированная вакцина от болезни, вызываемой версией коронавируса, выявленной в 2019 году, которая стимулирует иммунную систему без риска вызвать заболевание. Инактивированные вирусы распознаются иммунной системой и стимулируют выработку антител, подготавливая организм к реакции на заражение живыми вирусами SARS-CoV-2. С целью усиления иммунного ответа вакцину смешивают с небольшим количеством адъюванта (гидроксидом алюминия).

"Проведение вакцинации детей и подростков до 18 лет в плановом порядке не рекомендуется, хотя исследования по изучению такого варианта профилактики данного заболевания проводятся в настоящее время", – говорится в документе на сайте ВОЗ.

Согласно исследованиям, после получения вакцины Vero Cell возможны следующие реакции: болезненность в месте инъекции, головная боль, жар, ощущение усталости, боли в мышцах.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, что на начальном этапе в октябре вакцина Pfizer будет доступна только для детей и беременных.