Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, когда в Казахстан привезут вакцину от коронавируса Pfizer и кому она будет доступна, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"На начальном этапе в октябре вакцина Pfizer будет доступна только для детей и беременных. На эту вакцину не надо рассчитывать, надо сейчас идти и прививаться. Буквально в течение недели поступит еще одна вакцина, одобренная ВОЗ, из Китая, которая также признана. Она инактивированная", - сказал Цой на видео, опубликованном в Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

10 июля Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах по поставке вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech в Казахстан. По его словам, 2 миллиона доз должны были поставить еще в мае, однако поставку сорвали. Он поручил Администрации Президента и правительству разобраться и принять меры в отношении должностных лиц, которые допустили срыв поставки необходимого препарата.

Глава государства отметил, что расширение набора доступных вакцин, в том числе международно признанных, необходимо, учитывая появление новых штаммов.

Вакцина Pfizer/BioNTech - вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma.