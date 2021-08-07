Инициативная группа жильцов дома № 6 в микрорайоне Юбилейный утром 6 августа планировала провести встречу с представителями властей, которые после акции протеста у стен областного акимата почти месяц назад пообещали устранить все дефекты, допущенные при строительстве многоэтажки. Тогда проследить за ремонтом обещал замакима Костаная Ануарбек Касимов.





В 10 утра во дворе его подчинённых ждали 7 человек. Как и раньше, от лица жителей с корреспондентом «НГ» поговорила председатель ОСИ дома № 6 Алия БАЕВА.





- Пока нам сделали только кровлю, и то не до конца, - сообщила она. - Чтобы вода не поступала, нужно по бокам сделать металлическую обивку. Иначе новая кровля отсоединяется и по стенам все равно стекает вода.

- Ремонт квартир - тот, что обещали, особенно пострадавшим от последних дождей, - пока даже не начинали делать, - продолжила перечень претензий председатель ОСИ. - С представителями отдела строительства общаемся почти каждый день. Нам говорят: «Сделаем, сделаем!». Пока Касимов сюда приезжал вечерами, работы велись. Кровлю сделали быстро, они в этом плане молодцы. Но когда Касимов приболел, работы остановились.

По словам Баевой, на встречу 6 августа должна была приехать и.о. руководителя отдела строительства Тамара Данильчук. Ждать ее пришлось почти час. За это время собравшиеся успели обсудить самые разные проблемы, которые достались им от застройщика.





Некоторые даже предполагали, что качество строительство может быть связано с коррупцией, хоть и доказательств этому нет.

- И с полами, и со змеевиками у нас проблемы, - говорит Баева. - Буквально каждый день приходится вызывать сантехника, чтобы починить взорвавшиеся змеевики за свой счет. Трубы у нас гниют. Мы настаиваем, чтобы их поменяли. Нам сказали, что это от воды. Дом на гарантии ещё полтора года, хотелось бы успеть до этого времени.

Как оказалось, после акции протеста жителей дома № 6 ремонтные работы начались и в других домах, которые возводило ТОО «Вакхстрой». Кровлю вместе поменяли и у соседей - в домах №№ 7 и 23.





- У нас даже отбойников нет, поэтому стены тоже сыреют, - отмечает житель дома №7 Рустем НУРПЕИСОВ. - У нас почти такие же проблемы, как и у дома № 6. Также есть проблемы с трубами, с полами и дверями. Хотя наш дом меньше пострадал от дождей, чем дом № 6.

Примерно в 11 часов на место встречи приехали специалисты отдела строительства. Они сообщили, что Тамара Данильчук занята на «внезапном совещании».





- Кровельные работы по домам №№ 6 и 7 уже завершены, скоро строители приступят к замене кровли у дома № 23, - отчиталась специалист отдела строительства Майя ИМАНМАГЗУМОВА. - По кровле мы уже начали составлять акт приемки, его составят до 15 августа. После этого начнутся работы в квартирах. Это произойдет после 20 августа.

Жители дома № 6 в ответ заявили, что ремонтом кровли и отделочными работами могут заниматься разные специалисты.

Инициативная группа также напомнила чиновникам об обещании руководителя управления строительства Берика Танжарикова заказать экспертизу построенного дома. Выполнено ли это обещание или нет, представители отдела строительства объяснить не смогли.

- Независимую экспертизу мы до сих пор ждём, - подытожила Баева. - Мы хотели сегодня узнать дальнейший план действий, но пока нам только предлагают подождать до 20 августа. Я, как председатель ОСИ, хочу присутствовать при подписании акта приемки и хочу участвовать в комиссии, которая будет этот акт составлять! А то получится, что его примут за нашей спиной и недоделки не будут помечены на бумаге. Я разговариваю с чиновниками который месяц и уже не верю, что вы всё исправите. Пока работы не завершат, я никакой подписи не поставлю! Я буду биться до последнего, чтобы крышу нам сделали качественно. И чтобы пострадавшие жильцы добились ремонта!





Представители отдела строительства пообещали привлечь Алию Баеву к составлению акта приёма работ по кровле. Сколько ещё придется ждать окончательного устранения дефектов в уже купленных квартирах пока непонятно.