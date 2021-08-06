ГКП “КТЭК” сообщило сроки проведения работ по останову теплоисточников для ремонта оборудования и проведения испытаний магистральных тепловых сетей на повышенное давление перед началом отопительного сезона.

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"Просьба к жителям города Костаная: в момент проведения испытаний трубопроводов соблюдать осторожность при нахождении у надземно проложенных теплотрасс. Владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые и коммунально-бытовые здания, расположенные в зоне опрессовки, заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов внутренних трубопроводов и отопительных приборов. Приносим свои извинения потребителям горячей воды за причинённые неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее филиал "КазТрансГаз Аймак" сообщал, что в связи с ремонтом магистрального газопровода "Карталы-Рудный", который пройдет с 16-го по 30 августа 2021 года, прекратится подача газа коммунальным и промышленным предприятиям предприятиям в Костанае, Тобыле и селах области. На уточняющий вопрос "НГ" в филиале ответили, что топливо не будут поставлять, в частности, костанайской теплокомпании.

Сегодня в КТЭК пояснили "НГ", что в случае отключения газа график проведения опрессовки и остановки теплоисточников будет скорректирован.

- Он будет скорректирован по факту и в случае отключения основного теплоисточника мы выставим график в открытый доступ, - сообщил главный инженер ГКП "КТЭК" Вячеслав ПЛОТНИКОВ. - Пока все это предварительно и я не буду создавать ажиотаж.