Статусом «Лидеры Ashyq» наделяются предприятия, которые имеют очень высокие показатели по количеству фиксаций своих посетителей - эта норма содержится в постановлении главного санитарного врача РК от 29 июля 2021 года № 33 «О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства». Как формируется этот список в Костанайской области, пояснили в Региональной палате предпринимателей.

- Участники проекта Ashyq, которым присваивается такой статус, определяются каждые две недели, - сообщил начальник отдела сопровождения проектов РПП Роберт ЮСУПОВ. - Критерии отбора - количественные. То есть, например, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте объекты общественного питания, караоке, компьютерные клубы, лотерейные клубы, букмекерские конторы, спортивные комплексы (мероприятия), сауны, бани, фитнес-центры, бассейны, театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, выставки, туристические перевозки, океанариум, детские развлекательные центры (крытые), цирки, чтобы получить статус лидера, должны обеспечить за две недели более 2 000 фиксаций использования приложения Ashyq для определения статуса посетителей. В областных центрах и городах областного значения нужно свыше 1 000 чекинов, а с учетом нововведений, в районных центрах и прочих населенных пунктах – свыше 500 чекинов. То есть, чем добросовестнее относится предприниматель, чем больше посетителей заведения будут использовать при входе Ashyq, тем выше его шанс попасть в список лидеров.

Сейчас в регионе 68 таких объектов. По мрнению Юсупова, размер заведения сам по себе еще не дает безусловного преимущества, чтобы получить статус лидера. Он привел пример, что достаточно крупные заведения, имеющие хорошую проходимость, не проводили контроль статуса посетителей, что отражалось на результатах.

- Почему в список «Лидеры Ashyq» входят самые посещаемые объекты, например, ТОО «Therma Park». Не будут ли являться такие объекты, наоборот, местами массового скопления людей, ведь шанс заражения именно в них возрастает? - спросил корреспондент «НГ».

- На мой взгляд: активное использование приложения Ashyq - как посетителями, так и персоналом участников проекта - минимизирует случаи заражения КВИ, так как на территорию пускают только посетителей с «синим» и «зеленым» статусами. Это обстоятельство также снижает вероятность того, что именно на этом объекте будет зафиксирована вспышка КВИ. В открытом доступе лично я не видел ни одного свидетельства, что на объекте, который участвует в проекте Ashyq, была зафиксирована какая-либо вспышка. Мы исключаем вход посетителей с «желтым» и «красным» статусами уже на этапе входа в заведение, что существенно снижает риски.

- Не порождает ли это нововведениенечестную конкуренцию, ведь теперь есть объекты, у которых есть преимущества, а у кого-то их нет?



- Определение статусов производится раз в 2 недели. Никто ведь не запрещает тем предприятиям, которые не стали лидером сегодня, что называется, упереться и в итоге стать лидерами проекта в следующий раз. Понятно, что у больших объектов шансы выше, но вместе с тем критерии определения лидеров стали объективнее по отношению к участникам проекта из районных центров и небольших поселков.

- Планируется упрощение процедуры получения QR-кодов для предпринимателей. Какие здесь есть изменения?

- Теперь эиа процедура практически полностью автоматизирована, все будет делать система, интегрированная с государственными базами данных. На наш взгляд, и раньше эта процедура была не такая уж сложная. Алгоритм подачи заявки, по сути, остался прежним. QR-код оформляется на сайте InfoKazakhstan.kz и выдается только при наличии у субъекта одного из следующих разрешительных документов: акта соответствия санитарным нормам по возобновления деятельности (это условие действовало и ранее) и разрешения/уведомления на открытие (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости) – ранее оно применялось при согласовании объектов общепита с профильной ассоциацией. Исключены этапы согласования с органами санитарно-эпидемиологического контроля и Региональной палатой предпринимателей.

- Правда ли, что «синий» статус могут убрать из Ashyq?



- В новом постановлении главного санитарного врача РК, синий (нейтральный) статус присутствует. Возможно, здесь имеется в виду, что гражданам, которые получили первый компонент вакцины, теперь будет также присваиваться «зеленый» статус, который сохраняется в течение 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня, в случае отсутствия второго курса вакцинации, статус переводится в «синий».

Напомним, что 28 июля главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал постановление, которое вступает в силу с 00.00 часов 1 августа 2021 года. В нем содержатся решения, принятые на заседании оперативного штаба днем ранее, но с одним уточнением - в выходные и праздничные дни разрешена работа "Лидеров проекта Ashyq".