Постановление вступает в силу с 00.00 часов 1 августа 2021 года. Главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал его сегодня, 28 июля. В нем содержатся решения, принятые на заседании оперативного штаба днем ранее, но с одном уточнением - работать в выходные и праздничные дни нельзя всем, кроме "Лидеров проекта Ashyq".

Посмотреть список этих лидеров на данный момент можно на сайте областного акимата.

Итак, в постановлении указано:

подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«10) приостановление деятельности развлекательных учреждений (выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батуты, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях и другие), банкетных залов, букмекерских контор, за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq». Объекты,участвующие в проекте «Ashyq», работают при условии наполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 часов до 18:00 часов, приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни. В банкетных залах разрешается проведение только поминальных обедов до 20:00»;

3) подпункт 11, пункта 1 изложить в следующей редакции:

«11) запрет работы кинотеатров, театров, домов культуры, концертных залов, филармоний. Объекты,участвующие в проекте «Ashyq», работают с наполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением «Лидеров проекта «Ashyq»;

5) подпункт 15, пункта 1 изложить в следующей редакции

«15) разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы в будние дни с 09:00 часов до 20:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением «Лидеров проекта «Ashyq». Всем объектам общепита в нерабочее время разрешается изготовление продукции только на вынос и доставку»;

6) подпункт 16, пункта 1 изложить в следующей редакции:

«16) разрешить работу фудкортов только на вынос и доставку»;

7) подпункт 19, пункта 1 изложить в следующей редакции:

«19) разрешениедеятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов до 18-00, с наполняемостью не более 30%. Запрет работы объектов площадью свыше 2000 кв м, в том числе ТРЦ, реализующих непродовольственные товары, в выходные и праздничные дни. Работа развлекательных зон не разрешается»;

8) в подпункт 33), 35), 37) пункта 1 исключить слова «за исключением объектов, участвующих в проекте «Ashyq» и изложить в следующей редакции:

33) разрешение работы саун, СПА-центров, термопарка,с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вместимости и из расчета не менее 5 кв.м. на одного посетителя, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением «Лидеров проекта «Ashyq»;

35) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением «Лидеров проекта «Ashyq»;

37) разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, включая йога-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, до 20:00 часов. Приостановление деятельности в выходные и праздничные дни, за исключением «Лидеров проекта «Ashyq»;

9) подпункт 52, пункта 1 изложить в следующей редакции:

«52) разрешение работы АО «Казпочта» с максимальным оказанием услуг в онлайн формате с 9-00 до 18-00, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни»;

10) подпункт 53, пункта 1 изложить в следующей редакции:

«53) разрешение работы ЦОНов с 9-00 до 18- 00 по предварительной записи, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно – дезинфекционного режима».