Инфекционный стационар вновь развернули на базе Костанайской горбольницы в связи с ростом числа зараженных КВИ
27 июля 2021, 14:06 | Коронавирус
С 28 июля приказом руководителя управления здравоохранения Костанайской области на базе городской больницы будет развернут инфекционный стационар на 280 коек, в том числе 20 реанимационных. Об этом сообщается на аккаунте ведомства в Instagram.
"Сегодня с 14.00 в костанайской городской больнице прекращён приём экстренных (в том числе травмпункт) и плановых пациентов, - говорится в сообщении. Помощь будет оказываться в областной больнице. В данный момент осуществляется выписка и перевод пациентов городской больницы в областную".
Провизорный стационар на базе Костанайской горбольницы уже разворачивали год назад - 29 июня 2020 года.
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