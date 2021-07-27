С 28 июля приказом руководителя управления здравоохранения Костанайской области на базе городской больницы будет развернут инфекционный стационар на 280 коек, в том числе 20 реанимационных. Об этом сообщается на аккаунте ведомства в Instagram.

"Сегодня с 14.00 в костанайской городской больнице прекращён приём экстренных (в том числе травмпункт) и плановых пациентов, - говорится в сообщении. Помощь будет оказываться в областной больнице. В данный момент осуществляется выписка и перевод пациентов городской больницы в областную".

Провизорный стационар на базе Костанайской горбольницы уже разворачивали год назад - 29 июня 2020 года.