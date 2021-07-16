Россиянина, пытавшегося вывезти через автомобильный пункт пропуска "Кайрак" слиток золота, задержали пограничники 12 июля. Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, контрабанду удалось обнаружить благодаря техническим средствам.

- В кузове автомашины пограничники обнаружили золотой слиток, изготовленный кустарным способом. Общим вес слитка - 120 г, - сообщили в пресс-службе. - Задержанный и контрабандный груз переданы в департамент экономических расследований по Костанайской области для дальнейшей проверки.

Напомним, за последнюю неделю это уже второй случай попытки вывоза через пункт пропуска «Кайрак» золота. 8 июля пограничники предотвратили вывоз 325 гр золота гражданкой Казахстана.