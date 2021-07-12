По словам женщины, у которой их обнаружили, коробку со слитками попросил провезти ее случайный знакомый и она не знала, что находится внутри. Инцидент произошел 8 июля на пункте пропуска "Кайрак" в Костанайской области. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе КНБ РК.

- Пограничники с помощью рентген-установки обнаружили семь золотых слитков-самородков у гражданки Казахстана, следовавшей на территорию России. Общий вес слитков 325 граммов, - сообщили в пресс-службе. - Со слов задержанной, с просьбой перевести коробку через границу к ней обратился случайный знакомый. Доподлинно не зная и не поинтересовавшись характером и содержанием посылки, она дала согласие.

Задержанная и контрабандный груз переданы в департамент экономических расследований по Костанайской области, где будут установлены истинные мотивы перевозки.

В этот же день в этом же пункте пропуска при попытке провоза сокрытых от досмотра наркотических средств задержан гражданин РК. Общий вес обнаруженных наркотиков - около 15 граммов.

- Обнаружить нелегальный груз пограничникам помогла служебная собака Майя – бельгийская овчарка, 2016 года рождения, с хорошей родословной и отличной подготовкой, - отметили в пресс-службе. - Для дальнейших процессуальных действий задержанный передан в отдел полиции Карабалыкского района.