История с завершением газификации этого района давняя. Дотянулась до отчета акима Костаная Кайрата Ахметова в феврале 2020 года. Тогда на сходе с населением глава исполнительной власти города в ответ на пылкие выступления жителей сообщил, что газ у них появится до конца 2020-го. В той встрече участвовал и аким области. Говорил, что город получит для этого 96 млн тенге.

Кайрат Ахметов на встрече с жителями района Костанай-2. Февраль 2020 года /Фото из архива "НГ"

Реализация проекта «Газоснабжение жилых домов в границах улиц Белинского-Жуковского-Станционная-Новая (Мира)» началась. И должна была давно завершиться. Однако жители написали в «НГ», что они прошлый отопительный сезон прожили без обещанного газа и предстоящий грозит быть таким же.

Жители района Костанай-2 демонстрируют, что к подключению газа давно готовы

При этом газопровод построен. Многие потенциальные абоненты получили в производственном филиале АО «КазТрансГаз Аймак технические условия на подключение к газу, сделали разводку, купили соответствующее оборудование, счетчики. Короче, потратились. И сидят в бесконечном ожидании, ибо газ им не подают. Внятного ответа, когда это произойдет, люди добиться не могут. Обращались к заказчику - в отдел ЖКХ акимата Костаная. Звонили в ситуационный центр. Писали на блог акима области. Получали ответы: газоснабжение планируется начать в феврале 2021 года, потом - в апреле. 8 июня в блоге появился еще один ответ: подрядная организация ТОО «Газстрой-К» устраняет замечания, выданные эксплуатирующей организацией, в июле планируется подача газа.

Половина июля позади. Беспокойство жителей не отпускает. Пишут в «НГ», что не понимают - им закупать и в этом году уголь и дрова, чтобы зиму пережить, или все-таки будет газ. Вовсю циркулируют слухи о том, что система газоснабжения не заработает никогда - дескать, там все сделано неправильно, замечания невозможно устранить.

7 июня редакция в интересах жителей направляла запрос акиму Костаная. Даже о слухах, будоражащих жителей района, мы известили. Аким традиционно перенаправил запрос заказчику - в отдел ЖКХ, где тот до сих пор остается безответным. 3 июля «НГ» направила запрос непосредственно руководителю отдела Наурзбаю Мусину, ответа все еще нет.

Что показательно - пока местный исполнительный орган отмалчивается, газете в срок и вполне понятно ответила эксплуатирующая организация, частное АО, между прочим. Руководство филиала «КТГ Аймак» сообщило: «В настоящее время филиал АО не имеет законной возможности произвести подключение потребителей к действующей системе газоснабжения ввиду отсутствия утвержденного заказчиком и зарегистрированного в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию. При этом имеются замечания к исполнительно-технической документации, которые уже несколько раз отправлялись заказчику на доработку. Замечания не устранены. Срок устранения заказчик определяет самостоятельно».

В филиале компании также подтвердили: «В связи 100-процентной загрузкой газораспределительных станций выдача технических условий на проектирование и подключение к газораспределительным сетям, подключенным к ГРС-2 и ГРС-3 Костаная, прекращена. Подключиться смогут только те потребители, которые уже получили технические условия, а также прошли процедуру получения разрешительных документов на пуск газа».