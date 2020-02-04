Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена газификация района Костанай-2
Галина КАТКОВА
Вопрос об этом люди ставили на двух отчетных встречах главы областного центра. 30 января аким Костаная Кайрат Ахметов говорил, что жителям района придется подождать. На 4 февраля ситуация изменилась.
Сегодня аким провел завершающую встречу с населением. В докладе упомянул, что в 2019 году на газификации улиц областного центра было освоено 100 млн тенге, сообщил, что начинается строительство газораспределительных сетей протяженностью около 5 км на улицах Пионерская, Тобольская, 8 Марта, Красный Кузнец, Юный Боец, а также будет продолжена газификация микрорайона Костанай-2.
- В 2016-2017 годах жители второго Костаная встречались с акимом области, обсуждали то, что данный микрорайон без газа... Он тогда сказал, что в 2019-2020 годах район будет полностью газифицирован. Планы не корректировались... но судя по вашим слайдам, газификация в этом году не завершится. Почему? Если планы меняются, почему не уведомляете жителей? Весь район ждет. Это один из самых старых микрорайонов города, - спросил один из выступавших, который назвал только имя, Темирлан.
Вопрос о газификации жители второго Костаная поднимали и на встрече в микрорайоне Аэропорт, которая прошла несколькими днями раньше.
Аким города сказал, что ситуация на контроле, работа по газификации в прошлом году начата.
- На сегодня в бюджете для ее продолжения выделено 68 млн тенге, не хватает 93 млн тенге для завершения данного проекта, - пояснил Ахметов. - Но финансирование не окончательное. В течение года бюджет будет уточняться, тем более, что завершается срок пригодности проектно-сметной документации.
Встречу акима города завершал своим выступлением аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который заявил, что в бюджете области на газификацию Костаная-2 найдут 96 млн тенге и она будет завершена в этом году.
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