В прививочных пунктах Костанайской области имеется более 20 000 доз первого компонента российской вакцины «Спутник V» и 4 000 доз отечественной вакцины «QazVac». Об этом сегодня сообщили на брифинге в РСК, посвященном снабжению региона медпрепаратами.

Фото из архива "НГ"

- Вакцины «CoronaVac» и «Hayat» поступили к нам больше месяца назад и применялись в течение всего этого времени, - сообщила руководитель отдела лекарственной политики и координации лекарственного обеспечения управления здравоохранения Гульнар ОСПАНОВА. - Поэтому сейчас у нас дозы этих вакцин остались только для второго этапа вакцинации. У тех, кто обратился раньше, выбор был больше.

«Hayat» в Казахстан завозили по гуманитарной помощи для ФНБ «Самрук-Казына». По протоколу межведомственной комиссии был оговорен пункт о закупе 500 000 доз вакцины «CoronaVac», их распределили по всей республике.

- По поводу поставки в область «Спутника», «Hayat» и «CoronaVac» пока ничего сказать не можем, - ответила на вопрос заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Как только это будет известно, сообщим. У нас ведется ежедневный мониторинг, каждая медицинская организация знает, какое количество вакцины у них есть в наличии.

- Говорят, что вакцины «Hayat» и «CoronaVac» есть только в поликлинике «Жемчужина». Почему именно там? Ведь, как известно, там прививают только по прописке? - спросили журналисты.

- Вакцины были распределены с учетом прикрепленного населения, какую-либо медорганизацию не выделяли, - пояснила Бексултанова. - Поликлиника № 5 (Жемчужина Стомед) вакцинирует и приглашает только свое прикрепленное население. Неприкрепленное население может провакцинироваться в торново-развлекательных центрах, в Бизнес-центре.

- На какое время дается медотвод врачом - бессрочно или же есть определенный срок? Входят ли в список людей, которым предоставляется медотвод, женщины в период грудного вскармливания? - спросил корреспондент «НГ».

- В постановлении главного государственного санврача РК № 38 утверждены главные методические указания по проведению вакцинации против КВИ, - пояснила Анжела Бексултанова. - Да, имеются временные и постоянные медицинские противопоказания. То есть, если человек получил первую дозу «Спутника», «Хаята» или «Короновака» и на момент получения второй дозы у него возникнут острые вирусные заболевания или обострение хронического заболевания, ему выдается временный медоотвод - на период, пока он выздоровеет, пока его организм будет в полном порядке. Да, медицинский отвод также выдается кормящим детей женщинам.

На брифинге также пояснили, почему еще не закупили лекарства для больных эпилепсией и СМА.