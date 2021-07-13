Для закупа препарата от эпилепсии необходимо, чтобы министерство юстиции РК зарегистрировало документы поставщика, для приобретения лекарств от спинально-мышечной атрофии (СМА) - чтобы областной маслихат одобрил выделение денег.

Об этом сегодня, 13 июля, на брифинге в РСК, отвечая на вопросы, сообщила руководитель отдела лекарственной политики и координации лекарственного обеспечения облздрава Гульнар ОСПАНОВА.

- Средства (на приобретение незарегистрированных в РК препаратов против эпилепсии для костанайских детей - "НГ") предусмотрены, мы этим вопросом занимаемся уже не первый месяц, - сообщила она. - На сегодня у нас нормативный акт на регистрации - в юстиции. Как только зарегистрируют, этот вопрос будет решен. Дальше будут процедуры закупа. До этого момента разработан трехсторонний договор, он на стадии подписания. У нас есть спонсорская компания, которая временно поможет перекрыть потребности данных деток. Есть ряд нормативно-правовых актов. Согласно Кодексу "О здоровье" все лекарства должны быть зарегистрированы, чтобы доказать их качество и безопасность. Ввоз незарегистрированных препаратов тоже регулируется. В правилах указано, что такой ввоз возможен в качестве гуманитарной помощи, для ликвидации ЧС или для применения к конкретным пациентам. Для этого поставщик предоставляет пакет документ в специальный комитет, который после проверки выдает разрешение на разовый ввоз. Сейчас мы ждем, пока все эти процедуры пройдут.

Журналист "НГ" также попросил прокоментировать ситуацию с закупом препарата "Спинраза" для детей, больных СМА. Таких в регионе всего двое, но для годовалого курса им необходимо, по данным облздрава, около 600 млн тенге.

- Финансирование медорганизаций закреплено за фондом обязательного медстрахования (ФОМС), - ответила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Денег на эти лекарства пока нет. Этот вопрос на контроле. Информацию мы сейчас отправим на областной маслихат для закупа препарата.