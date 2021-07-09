Пожар в лесном хозяйстве "Пригородное" уже больше суток тушат пожарные из нескольких районов Костанайской области. Корреспонденты "НГ" сегодня, 9 июля, утром побывали на месте ЧП.

Огня уже почти не видно, о нем свидетельствуют только обугленные деревья. В лагере спасателей, разбитом в нескольких киллометрах от базы отдыха "Спецназ", на границе с Алтынсаринским районом, стоят пожарные машины из Рудного, Костаная и окрестных сел.

- А где начальство, которое координирует действия пожарных? - спросили мы.

- Их здесь нет, они улетели на вертолете, осматривают окрестности и сбрасывают воду на огонь, - ответил один из пожарных.

Большинство жителей домов возле баз отдыха эвакуировали. Многие приняли участие в тушении пожара.

- С утра дядя бегал с лопатами, тушил огонь, позже я с братом присоединились, - рассказывает Константин. - До позднего вечера тушили. Здесь очень сильный огонь был, но нам удалось много домов спасти. Сегодня мы уже не тушили, зато вертолет спасателей прилетел.

Пожар вплотную подошел и к базам отдыха. Владелец "Спецназа" Алексей КУЛИКОВ вместе со своими сотрудниками всю ночь тушил огонь.

- Начали примерно в 3 часа дня четверга, а закончили уже в 4 утра пятницы, - рассказывает Куликов. - Огонь зашел на территорию базы, отдыхающих на тот момент не было. У нас есть на территории базы ёмкости с водой, с их помощью тушили. Как такового ущерба вроде нет, только трава выгорела. Домики не пострадали. Там сейчас пожарные дежурят на случай повторного возгорания травы. Пока рано говорить об ущербе.

В управлении природных ресурсов "НГ" сообщили, что к 18 часам 9 июля о локализации пожара пока не объявлено. Ущерб пока не оценен, так как на месте ещё работают пожарные.

Тушение лесного пожара 5-й, чрезвычайной категории опасности в районе лесного хозяйства "Пригородное" продолжается с 10 утра 8 июля. На месте работают 64 сотрудника ДЧС, полицейские и курсанты академии МВД. Из столицы в Костанайскую область направили вертолёт.

По предварительным данным, огонь успел пройти более 300 га. О жертвах пока не сообщали.

Фото Георгия ГОВОРОВА