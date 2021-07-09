Вертолет привлекли для тушения пожара в Костанайском районе
Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области в своем Instagram. Тушение крупного пожара, которому присвоен 5-й чрезвычайный класс опасности, продолжается с утра четверга, 8 июля.
- Сегодня, 9 июля, продолжается тушение лесного пожара на территории правления лесного хозяйства «Пригородное». Для тушения привлечено воздушное судно – вертолет МИ-8 с водосливным оборудованием АО «Казавиаспас» МЧС РК, - сообщает ДЧС. - Задействованы силы и средства: ДЧС 64 сотрудника, 11 единиц техники, МИО - 50 работников, 3 единицы техники, УЛХ 36 работников, 9 единиц техники.
По сообщению ДЧС, пожар начался 8 июля в 10.40. Произошло загорание сухой травы, околков сосны и березы.
- Установлен 5-й чрезвычайный класс пожарной опасности. Предварительная площадь, пройденная огнем составила около 300 га, - сообщала вчера вечером пресс-служба ДЧС. - Жаркая сухая погода, верховой пожар и сильный ветер способствуют распространению огня и осложняют тушение. Причина пожара устанавливается.
Жертв и пострадавших в пожаре нет, но его до сих пор не удалось локализовать.
- На месте пожар создан оперативный штаб. Проводится воздушная разведка, - добавили в ДЧС.
Фото и видео предоставлено пресс-службой ДЧС КО
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