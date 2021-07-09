Согласно постановлению главного санитарного врача РК, для допуска к работе в сфере услуг казахстанцы теперь обязаны сделать прививку от КВИ, либо еженедельно проходить ПЦР-тестирование. Но как быть тем, кто считает, что у него есть противопоказания к вакцине?

Фото из архива "НГ"

На брифинге 8 июля и. о. руководителя управления здравоохранения Рустем АЙТБАЕВ добавил: показанием для медоотвода также является состояние острого заболевания - если человек болен в момент консультации перед вакцинацией.

- Если у человека имеется обострение хронического заболевания, например, какие-то сезонные проявления, естественно, что медотвод ему обеспечен, - сказал Айтбаев. И подчеркнул: - Кроме этого, население не должно забывать, что вакцинация добровольная и в этот момент человек принимает решение. То есть, он готов проявить социальную ответственность и обезопасить свое окружение: родителей, детей, жен, братьев или сестер. Либо взять это бремя ответственности на себя и отказаться от вакцины.

- Медотвод может дать только врач госполиклиники, или же справка частного врача также имеет силу? - спросили журналисты.

- Врач, который освидетельствует пациента, перед вакцинацией берет на себя полную ответственность за дачу либо недачу ему медотвода.

- Как получить медотвод? Куда нужно обращаться?

- Тут в принципе каких-то сложных механизмов искать не надо - обращайтесь по месту жительства, к врачу общей практики, то есть к участковому врачу, либо же можно обратиться в вакцинационный пункт и получить там полноценный ответ. Если у человека возникли сомнения по состоянию здоровья, то лучше по территориальности записаться на прием к своему врачу и получить ответ, не посещая пункт вакцинации, - посоветовал Айтбаев.

Ранее, на брифинге 1 июля, главный санитарный врач Костанайской области, руководитель ДСЭК Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ сообщил, какие противопоказания могут быть у человека, чтобы не делать прививку:

- Это беременность, кормление грудью, аллергические реакции на компоненты вакцины, но там не все реакции запрету подлежат. А вообще это все прописано у врачей. Также люди, переболевшие КВИ, в течение трех месяцев после болезни.

После брифинга "НГ" также отправила запрос главному санврачу региона по поводу медотводов. Публикуем ответы.

- Что такое медотвод к вакцинации?

- Медоотвод - это противопоказания к проведению вакцинации, оформляется в виде официального документа в день обращения в медорганизацию.

- Кто именно принимает решение - можно делать прививку или нет?

- Заключение о допуске к вакцинации или отводе от вакцинации принимает медицинский работник - участковый врач, фельдшер врачебной амбулатории или медицинского пункта. Справка подписывается заместителем главного врача и заверяется печатью организации.

- Как определить, есть у человека непереносимость компонента вакцины?

- Если возникла сильная реакция, которая развилась в течение 48 часов, или же осложнение на введение первого компонента вакцины, в этом случае вакцинация вторым компонентом отменяется.

- Как наличие медотвода от вакцинации отражается или будет отражаться в приложении Ashyq? Какого цвета будет статус человека с медотводом? Как таким людям посетить объекты, в которых вход разрешен только с отрицательным результатом ПЦР-тестирования или же с паспортом вакцинации?

- Наличие медотвода не отражается в приложении Ashyq. Статус человека в приложении будет синего цвета, если он не болен КВИ и не является контактным. При наличии справки об отрицательном ПЦР - зеленого цвета.

- Как люди с медотводом смогут работать на таких объектах?

- Для данного статуса (синего) нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР-анализ является обязательным (например, в медико-социальных учреждениях). Работнику достаточно предлоставить работодателю справку о медотводе и он допускается к работе на общих условиях.

- Обязательно ли носить с собой документ, подтверждающий, что человеку противопоказана вакцинация?

- Данный вопрос не регламентируется нормативными документами. Справку о медотводе необходимо предоставить работодателю по месту работы, в организациях/объектах в соответствии с п.п. 1 п. 1 постановления главного санврача РК № 31 от 1 июля «О внесении дополнений в постановление главного сан врача РК от 25 декабря 2020 года № 67».

Отметим, что 1 июля агентство КазТАГ опубликовало новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

«В приложении 1 к ПГГСВ РК №28 внести следующие изменения и дополнения:

Подпункт 6) пункта 55 («Противопоказания к вакцинации») изложить в следующей редакции: «6) тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С)».

Пункт 68 того же документа, в который внесены правки, главсанврач изложил в следующей редакции:

«68. Противопоказания к введению вакцины:

1) аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, вспомогательные вещества) вакцины, или аллергические реакции на предыдущее введение данной вакцины;

2) серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе;

3) высокая температура или острая фаза заболевания из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при внутримышечном введении вакцины;

4) беременность и период лактации;

5) возраст до 18 лет»;

«Пункт 113 изложить в следующей редакции: «По результатам проведения вакцинации против КВИ у граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, имеющих вид на жительство, формируется электронный «Паспорт вакцинации» в сервисе «Цифровые документы» мобильного приложения eGovmobile согласно форме приложения 5 к настоящим методическим рекомендациям».



