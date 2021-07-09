В Министерстве здравоохранения рассказали, как будут проверять работодателей и сотрудников на статус вакцинации после 15 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По данным Минздрава, в проверках будут задействованы мониторинговые группы совместно с органами внутренних дел.

Государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при получении соответствующих материалов из органов внутренних дел будут составляться протоколы об административных правонарушениях на работодателей за невыполнение обязанностей, предусмотренных статьей 82 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, таких как:

проведение санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий;

обеспечение безопасности оказываемых услуг;

выполнение актов должностных лиц органов санэпидконтроля;

создание благоприятных условий для укрепления здоровья и профилактики заболеваний среди работников.

"Штрафы могут накладываться по части 1 статьи 425 КРКоАП - в случае невыполнения законодательства в сфере санэпидблагополучия населения и по части 3 статьи 462 КРКоАП - в случае невыполнения постановлений и предписаний должностных лиц в сфере санэпидблагополучия населения. Согласно статье 48 Трудового кодекса работодатель обязан отстранить работника, если его действия могут повлечь за собой тяжкие последствия для его жизни и здоровья, в том числе других работников", - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Со 2 июля вступил в силу расширенный список объектов, в которых все сотрудники должны вакцинироваться. В перечень вошли рынки, салоны красоты, кафе, рестораны, объекты оказания услуг и другие места массового посещения.